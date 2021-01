Mezi personálem slánské nemocnice se agresivně šíří britská mutace viru. Její výskyt potvrdila laboratoř

Slaný(Kladensko)(Berlín Slánská nemocnice se kvůli nákaze potýká s vážným nedostatkem personálu, dokonce je nyní nejvíc zasažená za celou dobu pandemie. Na vině je šíření nakažlivější britské mutace covidu, což aktuálně potvrdilo laboratorní vyšetření.

„Laboratorní vyšetření potvrdilo, že dosud nevídanou agresivitu šíření korovaviru mezi personálem Nemocnice Slaný má na svědomí tzv. britská varianta viru SARS-CoV-2,“ uvedl ve středu na Facebooku ředitel nemocnice Štěpán Votoček.



Za první tři lednové týdny se koronavirem nakazilo 65 zdravotníků především z klíčových oddělení. V nemocnici pracuje 400 zdravotníků, číslo ale zahrnuje například i farmaceuty a laboranty.



Vedení nemocnice se již ve čtvrtek domnívalo, že za současnou agresivitou šíření viru v zařízení může stát tzv. britská mutace viru. Nyní to tedy potvrdilo vyšetření.

„Celostátní tempo vakcinace a úvahy o rozvolnění opatření nedávají naději, že příští měsíce budou, co do počtu pacientů hospitalizovaných s covidem-19, jiné,“ doplnil minulý týden ředitel Votoček.

V nemocnici bylo k 21. lednu hospitalizováno 47 lidí s koronavirem. „Nemocnice Slaný je skutečně na hraně svých možností - denně dostávám informace o dalších nakažených sestrách a lékařích,“ popsal ředitel. Část oddělení, například interní jednotka intenzivní péče a rentgen, fungují v nouzovém režimu, uzavřena byla také řada ambulancí. „Bez pomoci armády a dobrovolníků by se zhroutila i lůžková péče,“ dodal Votoček.



Temný mrak mutací

Právě výskyt mutací je důvodem, proč některé země zavádějí např. povinné respirátoty. Lidé v Německu se musí podle vlády na rychlé rozšíření vysoce nakažlivých mutací připravit. Mluvčí kabinetu Steffen Seibert situaci přirovnal k „temnému mraku“. Podle Institutu Roberta Kocha (RKI) bylo v zemi dosud zachyceno 70 výskytů mutací, které byly poprvé odhaleny v Británii a v Jihoafrické republice.

„Máme na obzoru temný mrak velmi vážného nebezpečí,“ prohlásil Seibert. Uvolňování protiepidemických omezení se tak vzdaluje a hromadné očkování se stále více stává závodem s časem, napsala agentura DPA.

Vládu znepokojuje především „britská“ mutace B.1.1.7. Šéf kancléřství Helge Braun v nedělním diskusním pořadu televize ARD řekl, že tato mutace i v Německu „převezme vedení“. „Nyní jsme ve velmi obtížné situaci,“ poznamenal Braun.

Seibert konstatoval, že počty případů infekce a pacientů s covidem-19 na jednotkách intenzivní péče klesají; za poslední den dostal RKI od úřadů hlášení o 6729 nových případech, což je méně než v České republice. Zatímco v Německu žije na 83 milionů lidí, Česko má necelých 11 milionů obyvatel.



„To jsou pro nás všechny v této druhé vlně první úspěchy,“ řekl Seibert. „Zároveň tu máme velké a velmi reálné nebezpečí, že se mutace viru i u nás, jako v jiných zemích, bude stále více prosazovat a že by čísla mohla opět velmi prudce stoupnout,“ varoval. „Musíme co nejrychleji dospět k výrazně nižším infekčním číslům,“ dodal Seibert. Špatné by podle něj bylo sejít nyní ze správné cesty.

V Německu se v současné době debatuje o případném uvolňování protikoronavirových opatření, ale minulý týden se německá kancléřka Angela Merkelová dohodla s premiéry spolkových zemí na prodloužení celostátní uzávěry do 14. února, a to i s ohledem na nebezpečí vysoce nakažlivých variant koronaviru.

Podle RKI bylo dosud v Německu hlášeno 51 výskytů „britské“ mutace koronaviru (B.1.1.7) a 19 případů „jihoafrické“ varianty (B.1.351). Jenom na klinikách společnosti Vivantes v Berlíně byla britská mutace prokázána u 24 pacientů, z toho u 22 v Humboldtově klinice na severu metropole. Jeden případ už hlásí i známá berlínská univerzitní klinika Charité.