Slavii hrozí zavření stadionu na rok. Klub ale v řízení spoléhá na plusové body

Úřad stále řeší s fotbalovým klubem SK Slavia Praha řízení v souvislosti s incidenty během pražského derby 9. května, tedy v zápase se Spartou Praha na stadionu v Edenu.
Polehčující okolností pro Slavii je dlouhodobá spolupráce pořadatelů a klubu s policií, fotbalovými asociacemi i dalšími bezpečnostními složkami. Slavia má „plusové body“ i díky tomu, že podle informací iDNES.cz rázně zakročila proti neukázněným fanouškům, kteří jsou obvinění i z trestných činů, a dostali proto doživotní zákaz vstupu na stadion a pokutu v maximální výši 50 tisíc korun.
„Ministerstvo vnitra může podle zákona o podpoře sportu rozhodnout o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků, a to až na dobu jednoho roku. Ministerstvo bere v potaz celý komplex jednání účastníka řízení (Slavie), včetně dosavadního plnění povinnosti,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.
První tresty už padly
Ministerstvo posuzuje podle informací iDNES.cz fungování pořadatelské služby a vyhodnocuje i klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření včetně součinnosti s policií, což je pro fotbalový klub rozhodně plusová „polehčující okolnost“.
Řádění po derby
V době, kdy do konce zápasu se Spartou, ve kterém Slavia vedla 3:2, zbývalo už jen několik minut, vtrhly na hřiště stovky fanoušků.
Někteří z chuligánů, kteří se ocitli na trávníku, začali odpalovat světlice a napadli sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka, kterému fanoušek vychrstl pivo z kelímku do obličeje. V tom okamžiku zasáhla na hrací ploše policie a vytlačila řádící fanoušky pryč.
Utkání se nedohrálo. Slavistický šéf Jaroslav Tvrdík se ještě během večera několikrát omluvil a řekl, že jde „o největší ostudu za 11 let v klubu“. Slavia si na oslavy titulu musela dva týdny počkat, ale pohár pro vítěze už přebírala na stadionu bez diváků.
Podle Adély Dittmannové z ministerstva vnitra je spolupráce mezi státem, policií, Ligovou fotbalovou asociací, Fotbalovou asociací a většinou klubů dlouhodobě na velmi dobré úrovni. „Díky této součinnosti v posledních letech výrazně ubylo excesů spojených s diváckým násilím a většina rizikových utkání probíhá bez závažných problémů,“ uvedla Dittmannová.
Ministerstvo nemůže uzavřít stadion, pouze může rozhodnout, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez běžných diváků.
Slavia nicméně jako poškozená v trestním řízení získala možnost nahlédnout do trestního spisu, a získala tak údaje osob, které jsou podezřelé z trestných činů nebo přestupků při incidentu během zmiňovaného ligového derby se Spartou.
Mohla tak rozdat jak doživotní zákazy vstupu, tak i třeba pětileté podmíněné zákazy vstupu na stadion. „Na základě informací od Policie ČR klub současně přistoupil k odebrání předkupního práva k nákupu permanentní vstupenky a k uložení zákazu vstupu osobám, které se dopustily násilné trestné činnosti a při jejím páchání se označovaly za fanoušky SK Slavia Praha,“ uvedl klub v prohlášení. V něm vysvětlil i mírnější podmíněné tresty. „K podmíněnému odkladu klub přistoupil z důvodu, že šlo o osoby, které se samy přihlásily na základě výzvy Policie ČR a klubu. Těmto fanouškům klub nebude kompenzovat úhradu za zápasy bez fanoušků na tribunách,“ uvedla Slavia v prohlášení.
Najali Komorouse
Fotbalová Slavia má také nového bezpečnostního ředitele a zřídila funkci bezpečnostního poradce představenstva klubu. Do Edenu nastoupili bývalí elitní policisté Jiří Kopečný a Jiří Komorous. „Ve spolupráci s nimi je nastavován nový rámec opatření na stadionu. Naším cílem je mít bezpečný stadion,“ uvedl klub.
Kopečný působil několik let jako zástupce ředitele odboru pro boj s organizovaným zločinem. S problémovými fanoušky měl jako policista zkušenosti už v 90. letech.
Komorous, pětašedesátiletý generálmajor ve výslužbě, bude mít pozici bezpečnostního poradce představenstva klubu. Stál u zrodu Národní protidrogové centrály, kterou 14 let vedl.
Disciplinární komise nedohrané derby zkontumovala ve prospěch Sparty a udělila Slavii pokutu 10 milionů korun. Červenobílé zároveň potrestala uzavřením hlediště na čtyři domácí soutěžní duely. Dvě utkání už tým bez diváků absolvoval v závěru minulé sezony.