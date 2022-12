„Lidé si stále ještě nezvykli sledovat své náklady.“ Jak je to s půjčkami u nebankovních společností?

Vysoká inflace a drahé energie nutí stále více Čechů si půjčovat. Velké množství z nich je ale bankami odmítnuta kvůli jejich finanční situaci. Dochází tak k přesunu klientely z bank k nebankovním společnostem, kde jsou půjčky o něco více dostupné. Splácení takové půjčky však může být o dost náročnější.

V případě, že se někdo rozhodne pro mikropůjčku, měl by si uvědomit, že její splácení není stejné, jako v případě bank. „Je velká otázka, jestli zrovna mikropůjčka, kdy si půjčím například 20 tisíc a za měsíc mám vrátit 24 tisíc, je tím správným nástrojem,“ řekl v on-line debatě o společenské odpovědnosti firem, kterou pořádal server Lidovky.cz, analytik společnosti Člověk v tísni David Borges. Organizace radí svým klientům, jak například postupovat u půjček.

Lepším řešením by tak podle Borgese mohlo být, že půjčku bude daný člověk splácet řádnými splátky po dobu jednoho nebo dvou let. Zprostředkovatel by díky tomu mohl snížit úrokovou sazbu, což by pro spotřebitele představovalo příjemnější splácení.

Analytik neziskové organizace vidí problém i v dostupnosti mikroúvěrů. „Je potřeba mít na trhu půjčku, která mi umožní získat deset nebo dvacet tisíc korun, i když má úvěrová historie není okázalá,“ doporučil Borges. Jeho organizace také považuje za důležité, aby půjčky byly především splatitelné, což podle Borgese určitě všechny nejsou. Navíc se na neziskovou organizaci obrací stále více lidí s prosbou o pomoc.

Nedostatečná finanční gramotnost

Rostoucí počet v nesnadné ekonomické situaci potvrdil i druhý účastník debaty, jejímiž partnery byli ČEZ a Zaplo.cz. Brand & Communication Manager nebankovní společnosti Zaplo.cz Tomáš Moldřík pozoruje, že si lidé často půjčují krátce před výplatou. „Více si půjčuje i střední třída, a to už od začátku války na Ukrajině,“ upozornil.

Finanční potíže lidí ale nemusí být vždy způsobené zdražováním. „Problémem je i vzdělanost občanů v oblasti půjček a financí obecně. Spousta z nich před sebou tlačí problémy na několika frontách,“ sdělil Moldřík. Důležité je tedy podle něj, aby se lidé s financemi naučili pracovat a nedostávali se do finančních problémů. Dalším problém může být i fakt, že se člověk za finanční problémy stydí a nechce si říct o pomoc.

Oba zástupci korporátní i neziskové sféry také připomněli, že je velmi důležité přemýšlet o tom, jaký účel si peníze chceme půjčit a zda by nám půjčka spíše neuškodila. Zapomínat by neměli ani na kontrolu běžných výdajů. „Lidé si stále ještě nezvykli na to, aby sledovali své náklady stejně jako finance na svém běžném bankovním účtu,“ řekl David Borges.

Jestliže se už ale někdo dostane do potíží při splácení, měly by nebankovní společnosti spíše pomáhat a radit. „Bylo by dobré nastoupit s něčím, co bych nazval měkkou technikou, která tomu člověku pomohou. Je totiž v zájmu obou, aby příběh dobře dopadl,“ řekl Borges s tím, že pochybuje, že každá společnost dělá dost pro to, aby se tak skutečně stalo. Na webových stránkách společností chybí informace o tom, jak má dotyčný postupovat, když se dostane během splácení do finančních potíží.

Hledání cesty

Přístup korporátní sféry ke klientům se podle Borgese za poslední roky zlepšil. „Za tu dobu, co jsem v nezisku, vnímám posun k lepšímu. Zisková a nezisková část ekonomiky k sobě stále lépe hledají cestu,“ řekl analytik Člověka v tísni David Borges a dodal, že před pěti lety byla situace mnohem horší. Nebankovní společnosti se totiž vůbec o svých postupech nechtěly s neziskovou sférou bavit a spolupracovat na její vylepšení.

Nezisková organizace Člověk v tísni každý rok vydává takzvaný Index odpovědného úvěrování organizace Člověk v tísni, který letos porovnal 37 poskytovatelů nezajištěných spotřebitelských úvěrů s licencí České národní banky. Index hodnotí, jak se tyto společnosti chovají ke svým spotřebitelům.