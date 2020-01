Šlégr, Xaver, Šmíd, Slováček č Kysilka. Kdo všechno chce do rad ČT a Českého rozhlasu

PRAHA Celkem 122 je na seznamu lidí, kteří se budou ucházet o dvě místa v Radě Českého rozhlasu a šest míst v Radě České televize. Své nominanty posílají do boje hokejové kluby, odborové svazy, různá sdružení i neziskové organizace. Server Lidovky.cz pro vás připravil ta nejzajímavější jména.

Roman Bradáč.

Kompletní seznam navržených jmen jsme zveřejnili v našem článku ZDE.

Mezi jmény se objevila řada tváří historicky úzce spjatých s médii. To je příklad Romana Bradáče, bývalého zahraničního redaktora USA České televize, který později zpravodajskému kanálu ČT 24 šéfoval. Byl také ředitelem TV Barrandov. V součanosti přednáší na Metropolitní univerzitě v Praze.

Za zmínku stojí i Dana Makrlíková, která prošla televizemi Nova či Prima a později kandidovala za ODS ve stejné době, kdy v Radě České televize už působila. Zabývala se mimo jiné také architekturou zahrad.

Luboš Xaver Veselý při rozhovoru s prezidentem Milošem Zemanem.

Kontroverzním jménem je například moderátor Lubomír Veselý, známnější jako Luboš Xaver Veselý, který má na Českém rozhlase vlastní pořad. V nedávné minulosti se dostal s Českou televizí do křížku, když byl obviňováň z „nadržování“ některým politikům, kteří v jeho pořadu vystoupili. Veselého do Rady České televize navrhlo Centrum pro občanské svobody, v jehož výboru sedí třeba Václav Klaus mladší.



Ilja Šmíd jako šéf opery Divadla J. K. Tyla v Plzni v roce 2013.

Vysoká škola ekonomická nominovala do Rady ČT zase muzikologa Ilju Šmída, jež působí na tamní katedře Arts Managementu. Šmíd přebral po Danielu Hermanovi ministerstvo kultury v Babišově vládě. Ve funkci skončil v červnu 2018.

Dalším velkým jménem z oblasti kultury je například slovakista Michal Lukeš, současný ředitel Národního muzea. toho nominovala do Rady Českého rozhlasu Československá obec legionářská. V Národním muzeu dělá ředitele od svých šestadvaceti let, když ho v roce 2002 do funkce jmenoval tehdejší ministr Pavel Drobil.

Michal Lukeš.

Muzikant a skladatel Felix Slováček.

Do rozhlasové rady by se rád podíval dirigent a skladatel Antonín „Felix“ Slováček, bývalý manžel herečky Dády Patrasové. Za Stranu soukromníků kandidoval v roce 2010 na Praze 10 do senátu, nedostal se však do druhého kola. O tři roky později ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.



Mezi kandidáty pronikl také sportovec. Pětibojaře Davida Svobodu nominoval Český olympijský svaz. Svobodův největší úspěch je zlatá medaile z olympijských her v Londýně cenné kovy ale pravidelně sbíral i na mistrovstvích Evropy a světa.

Hůře už lze zařadit následující jména, která se na seznamu objevují. Nositel Ceny Ferdinanda Peroutky Jan Bednář obhajuje funkci předsedy televizní rady. Psycholog Ivan Douda je velké jméno mezi znalci drogovové problematiky a dalších závislotí.

Martin Hausenblas z hnutí Pro Ústí.

Ústecký podnikatel a politik Martin Hausenblas byl náměstekm ústeckého primátora, krátce byl členem TOP 09. Do němovny kandidoval před třemi roky za hnutí STAN. V podnikatelské sféře je známé také jméno Pavla Kysilky. Ten zastával necelý rok post guvernéra ČNB, čtyři roky vedl také Českou spořitelnu. V současné době působí v dozorčí radě Českých drah.



Také Vladimír Pikora „fušuje“ do byznysu. Vystudovaný ekonom je analytikem finančních trhů. Jako ekonom působí i ve vlastní společnosti Next Finance, kterou založila jeho manželka, komentátorka a publicistka Markéta Šichtařová.

Poslanec a hokejista Jiří Šlégr

Litvínovský hokejový klub navrhuje bývalého hokejistu Jiřího Šlégra, který zhruba tři roky seděl jako v Poslanecké sněmovně za ČSSD, později za LEV 21 Jiřího Paroubka. I akademická sféra má mezi navrženými hutné zastoupení. Na seznamu se tak objevil třeba bývalý děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a mediální teoretik Jakub Končelík. Se stejnou expertízou se snaží do Rady ČT Jaromír Volek, sociolog médií z Masarykovy univerzity v Brně.

Z neziskového sektory by do dozorčích orgánů veřejnoprávních médií mohl zamířit bývalý ředitel nadace ADRA Jan Bárta , současný ředitel nevládní organizace Letní dům. Mezi kandidáty se objevil také český herec a aktivista za práva gayů a leseb Jiří Hromada.