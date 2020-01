Šlégr, Xaver, Šmíd, Slováček či Kysilka. Kdo všechno chce do rad ČT a Českého rozhlasu

PRAHA Celkem 122 lidí se bude ucházet o dvě místa v Radě Českého rozhlasu a šest míst v Radě České televize. Své nominanty posílají do boje hokejové kluby, odborové svazy, různá sdružení i neziskové organizace. Jaká nejzajímavější jména se mezi nimi objevují?

Roman Bradáč.

Kompletní seznam navržených jmen jsme zveřejnili v našem článku ZDE.

Mezi jmény se objevila řada tváří historicky úzce spjatých s médii. To je příklad Romana Bradáče, bývalého zahraničního redaktora USA České televize, který později zpravodajskému kanálu ČT 24 šéfoval. Byl také ředitelem TV Barrandov. V současnosti přednáší na Metropolitní univerzitě v Praze.

Za zmínku stojí i Dana Makrlíková, která prošla televizemi Nova či Prima a později kandidovala za ODS ve stejné době, kdy v Radě České televize už působila. Zabývala se mimo jiné také architekturou zahrad.

Luboš Xaver Veselý při rozhovoru s prezidentem Milošem Zemanem.

Kontroverzním jménem je například moderátor Lubomír Veselý, známější jako Luboš Xaver Veselý, který má na Českém rozhlase vlastní pořad. V nedávné minulosti se dostal s Českou televizí do křížku, když byl obviňován z „nadržování“ některým politikům, kteří v jeho pořadu vystoupili. Veselého do Rady České televize navrhlo Centrum pro občanské svobody, v jehož výboru sedí třeba Václav Klaus mladší.



Ilja Šmíd jako šéf opery Divadla J. K. Tyla v Plzni v roce 2013.

Vysoká škola ekonomická nominovala do Rady ČT zase muzikologa Ilju Šmída, jenž působí na tamní katedře Arts Managementu. Šmíd přebral po Danielu Hermanovi ministerstvo kultury v Babišově vládě. Ve funkci skončil v červnu 2018.

Dalším velkým jménem z oblasti kultury je například slovakista Michal Lukeš, současný ředitel Národního muzea. toho nominovala do Rady Českého rozhlasu Československá obec legionářská. V Národním muzeu dělá ředitele od svých šestadvaceti let, když ho v roce 2002 do funkce jmenoval tehdejší ministr Pavel Drobil.

Michal Lukeš.

Do rozhlasové rady by se rád podíval dirigent a skladatel Antonín „Felix“ Slováček, bývalý manžel herečky Dády Patrasové. Za Stranu soukromníků kandidoval v roce 2010 na Praze 10 do senátu, nedostal se však do druhého kola. O tři roky později ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.

Muzikant a skladatel Felix Slováček.

Mezi kandidáty pronikl také sportovec. Pětibojaře Davida Svobodu nominoval Český olympijský svaz. Svobodův největší úspěch je zlatá medaile z olympijských her v Londýně, cenné kovy ale pravidelně sbíral i na mistrovstvích Evropy a světa.

Dále kandiduje nositel Ceny Ferdinanda Peroutky Jan Bednář obhajuje funkci předsedy televizní rady. Psycholog Ivan Douda je velké jméno mezi znalci drogové problematiky a dalších závislostí.

Martin Hausenblas z hnutí Pro Ústí.

Ústecký podnikatel a politik Martin Hausenblas byl náměstkem ústeckého primátora, krátce byl členem TOP 09. Do sněmovny kandidoval před třemi roky za hnutí STAN. V podnikatelské sféře je známé také jméno Pavla Kysilky. Ten zastával necelý rok post guvernéra ČNB, čtyři roky vedl také Českou spořitelnu. V současné době působí v dozorčí radě Českých drah.



Také Vladimír Pikora „fušuje“ do byznysu. Vystudovaný ekonom je analytikem finančních trhů. Jako ekonom působí i ve vlastní společnosti Next Finance, kterou založila jeho manželka, komentátorka a publicistka Markéta Šichtařová.

Poslanec a hokejista Jiří Šlégr

Litvínovský hokejový klub navrhuje bývalého hokejistu Jiřího Šlégra, který zhruba tři roky seděl jako v Poslanecké sněmovně za ČSSD, později za LEV 21 Jiřího Paroubka. I akademická sféra má mezi navrženými hutné zastoupení. Na seznamu se tak objevil třeba bývalý děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a mediální teoretik Jakub Končelík. Se stejnou expertízou se snaží do Rady ČT Jaromír Volek, sociolog médií z Masarykovy univerzity v Brně.

Z neziskového sektory by do dozorčích orgánů veřejnoprávních médií mohl zamířit bývalý ředitel nadace ADRA Jan Bárta, současný ředitel nevládní organizace Letní dům. Mezi kandidáty se objevil také český herec a aktivista za práva gayů a leseb Jiří Hromada.