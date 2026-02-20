Vláda vrátí slevu 75 procent na jízdné pro studenty a seniory. Od kdy bude platit

Sleva na jízdném 75 procent pro seniory a studenty, kterou má současná vláda v programovém prohlášení, by měla začít platit od 1. ledna 2027. V pátek to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). Studenti do 26 let a senioři starší 65 let mají aktuálně slevy na jízdném ve výši 50 procent. Loni stát dopravcům na kompenzacích za slevy vyplatil přes pět miliard korun.
Původně přitom ministr zvažoval její zavedení od nového školního roku nebo od platnosti nového jízdního řádu v prosinci, nakonec se ale kvůli nutným přípravám na zavedení slevy rozhodl navrhnout termín na začátek příštího roku. Ve čtvrtek Bednárik návrh na zvýšení slevy od nového roku poslal ministryni financí Aleně Schillerové (ANO).

Bednárik se chce zároveň zaměřit na zvýšení kontrol, zda dopravci skutečně přepraví počet studentů a seniorů, za které žádají kompenzace.

Studenti a senioři již v minulosti slevy ve výši 75 procent již měli. Od září 2018 je zavedla vláda Andreje Babiše (ANO). Vláda Petra Fialy (ODS), která ji nahradila, rozhodla o snížení slev zpět na 50 procent od dubna 2022. Slevu kritizovala jako nehospodárnou.

Výše kompenzací, které stát zaplatil dopravcům za zlevněné jízdné se v průběhu let měnila. V roce 2019 to bylo téměř šest miliard, další rok se částka snížila a v roce 2021 se z necelých tří miliard korun začala znovu zvyšovat. V minulém roce to bylo přes pět miliard, jak vychází z dat ministerstva dopravy.

