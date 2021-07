‚Šli tam dobří státní zástupci.‘ Pavel Zeman popsal fungování nového úřadu, který bude řešit i Babiše

Bývalý šéfžalobce Pavel Zeman pro Lidovky.cz popsal, jak bude fungovat Úřad evropského veřejného žalobce. Optimismem ho naplňuje to, že instituce už začala pracovat.

Lidovky.cz: Celkem významnou novinkou pro státní zastupitelství je vznik Úřadu evropského veřejného žalobce. Jakými kauzami se bude zabývat?

Evropský žalobce může zpracovávat případy trestných činů, které byly spáchány po 20. listopadu 2017. Musí se jednat o trestný čin, kterým byly poškozeny finanční zájmy EU. Klasicky to může být podvod, dotační podvod, ale i nějaký způsob úplatkářství. Může to být také nějaký trestný čin spojený s veřejnými zakázkami, pokud jde o evropské peníze. Pochopitelně může jít také o daňový trestný čin, jako je podvod na DPH. Podmínkou je, aby to zasahovalo minimálně dva státy unie. Aby nešlo o bagatelní případy, minimální škoda je ve výši 10 tisíc eur, v případě daňových věcí 10 milionů eur.

Evropské bratrstvo neohrožených Dotační podvody či rozsáhlé daňové úniky může od 1. června vyšetřovat Úřad evropského veřejného žalobce mít vlastního zástupce. V sídle nové instituce v Lucemburku Česko zastupuje Petr Klement. K dispozici bude mít tým až deseti vybraných státních zástupců, kterým se říká evropský pověřený žalobce.

Petr Klement je státním zástupcem od roku 2004. Začínal na Městském státním zastupitelství v Brně, kde se specializoval na hospodářskou trestnou činnost. Dva roky na to přešel na mezinárodní odbor k Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Působil na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality se specializací na ochranu finančních zájmů Evropské unie a na kybernetickou kriminalitu. Má za sebou účast v unijní misi EULEX v Kosovu či v EU – IPA 2010 na potírání organizovaného zločinu a korupce v Albánii. V lednu 2017 byl zvolen do Dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Loni v červnu byl jmenován do funkce evropského žalobce.

Pěti již vybranými evropskými pověřenými žalobci (z celkem deseti volných míst) jsou: Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce (od roku 2013). Na starosti měl agendu závažné hospodářské a finanční kriminality, mezinárodní spolupráce a netrestní působnosti veřejné žaloby. Předtím působil devět let jako okresní státní zástupce v Kroměříži. Petra Vítková, státní zástupkyně na Krajském státním zastupitelství v Praze. V médiích se její jméno skloňovalo například v souvislosti dozorem kauzy rozsáhlého daňového podvodu. Skoro tři desítky obžalovaných mělo připravit stát o 300 milionů korun. Na vyšetření se podílel speciální tým Daňové Kobry. Je autorkou odborné publikace o zajišťování majetku v trestním řízení /foto není/ Radek Mezlík z brněnské pobočky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Do povědomí širší veřejnosti se dostal jako dozorový státní zástupce rozsáhlé korupční kauzy Stoka. V ní uvízli úředníci, politici a podnikatelé z městské části Brno-střed. Petr Hořín, státní zástupce liberecké pobočky Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. V minulosti měl na starosti chvíli i dotační skandál libereckého hejtmana Martina Půty i kauzu lékaře Jaroslava Bartáka, který plánoval trojici vražd. Zdeňka Pavlásková, státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích. Žalobkyní je od roku 2010. Z veřejně dostupných zpráv lze dohledat, že studovala práva na univerzitě v Mnichově.

Lidovky.cz: Jak se bude rozhodovat, kdo bude případ zpracovávat?

Vydali jsme na to metodický pokyn. Z něj vyplývá, že pokud napadne nějaký případ, policie ho začne šetřit a v tu chvíli si už musí vyhodnotit, jestli to nepatří do kompetence evropského žalobce. Pokud dojde k závěru, že ano, musí mu to neprodleně zaslat pro informaci. Ten to posoudí. Může si ji ponechat, anebo předat českému státnímu zastupitelství. V případě kompetenčního sporu rozhoduje nejvyšší státní zástupce.

Pochopitelně je možné, že evropský žalobce může k případu dojít sám, když například do Úřadu evropského veřejného žalobce přijde oznámení.

Lidovky.cz: Jak probíhá dozor?

Je nutné si uvědomit, že evropský žalobce představuje pomyslnou výhybku. Celé trestní řízení dozoruje standardně státní zástupce. Nový institut představuje tu změnu, že dozor ve zmíněných případech nebude vykonávat státní zástupce, nýbrž evropský žalobce. Vyšetřování i nadále povede česká policie. Pokud případ dospěje k obžalobě, bude se soudit u českého soudu. Dozor ve věci bude vykonávat evropský žalobce podle českého trestního řádu.

Lidovky.cz: Kdo bude evropský žalobce?

Každý stát má jednoho evropského žalobce, který je dislokovaný v Lucemburku u Úřadu evropského veřejného žalobce. Kromě toho každý stát dostal určitý počet míst na evropské pověřené žalobce. My jich máme celkem deset. Pět míst je už obsazených. Mají oprávnění řešit případy spadající pod nařízení o evropském žalobci. To nevylučuje, aby evropský pověřený žalobce působil i v jiném státu. Teoreticky to sice vyloučené není, prakticky však ano, protože nezná tamní legislativu, nezná situaci a neví, kdo pro něj případ vyšetřuje a podobně.

Start úřadu Klementův tým už začíná probírat spisy, které by měl zpracovávat. Vrchní státní zastupitelství v Praze uvedlo, že jim předalo například kauzu střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Sám Klement pro Lidovky.cz uvedl, že nových věcí přibývá rychle. „Začaly přicházet zcela nové případy, v nichž trestní řízení zahajuje sám úřad EPPO, respektive pověření evropští žalobci. Jde asi o jeden až dva nové případy týdně, což znamená, že s počtem trestních věcí stoupá i zatíženost evropských pověřených žalobců, a proto doufám, že se v září podaří vybrat další kolegy do stávajícího týmu,“ uvedl Klement (více zde.).

Lidovky.cz: Povede to k rychlejšímu vyšetřování?

Tím, že se připojily všechny unijní země (vyjma Polska, Maďarska, Irska, Švédska a Dánska – pozn. red.) a že evropský pověřený žalobce může působit teoreticky i v jiném státu, si dokážu představit zrychlení spolupráce.

Lidovky.cz: Teoreticky by mohl český státní zástupce, který je zároveň evropským pověřeným žalobcem zastupovat případ před Německým soudem. Je to tak?

Teoreticky by skutečně mohl. Nařízení to umožňuje. Prakticky to je ale vyloučené.

Lidovky.cz: To ale otevírá velký prostor pro obhajobu. Anebo se mýlím?

Je to hybridní systém. Vnitřní vztahy evropské žaloby se řídí evropským nařízením, avšak postup v trestním řízení se řídí trestním řádem země, kde je trestní řízení vedeno. Uvidíme, jak to bude fungovat. Delší dobu jsem upozorňoval, že náš trestní řád je poměrně formalistický. Nějaká úskalí tam budou, ale rozhodně nebudu radit obhájcům, jak jich využít.

Lidovky.cz: Půjde tedy o zlepšení výkonu spravedlnosti, anebo byste v tom hodnocení byl mírnější?

Byl bych opatrný. Naplňuje mě ale optimismem, že Úřad evropského veřejného žalobce nejen že k 1. červnu vznikl, ale začal fungovat. Vím i z ostatních států, že na pověřené i evropské žalobce šli dobří státní zástupci. Já tomu nicméně vyčítám ve filozofické rovině, že vznikla instituce se silnými exekutivními pravomocemi v trestním řízení, ale jede se podle národní legislativy a různých systémů. Vznikla kvazifederální instituce, aniž bychom měli federální stát. Hlavně mi chybí, že nemáme evropskou policii a evropský soud, kde by se případy žalovaly. V tuto chvíli to byl největší možný kompromis, jak už to v EU bývá. Uvidíme, jak to poběží. Po porodních bolestech to bude fungovat dobře.