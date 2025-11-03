Poslanci složili slib. 108 z nich má zvolit kandidáta SPD do čela Sněmovny

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Jako první pak složil slib první místopředseda ANO Karel Havlíček. Po něm poslanci podle abecedy skládají slib do rukou bývalé místopředsedkyně Sněmovny Věry Kovářové ze hnutí STAN. Jejich jména čte Havlíček.
Slib už složili předseda ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš a také končící předseda vlády a ODS Petr Fiala.
Ve středu poslanci zvolí předsedu a místopředsedy Sněmovny, zřídí výbory. 108 poslanců nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by mělo podle koaliční smlouvy do čela Sněmovny v tajné volbě podpořit kandidáta SPD Tomia Okamuru.
Jeho protikandidátem bude šéf lidovců Jan Bartošek.
Předsedové ANO Andrej Babiš, SPD Tomio Okamura a Motoristů sobě Petr Macinka podepsali stejně jako šéfové poslaneckých klubů koaliční smlouvu, na jejímž základě má vzniknout nová Babišova vláda.
Budoucí premiér ji chce mít sestavenou do konce listopadu.
„Věřím, že ne všichni voliči ANO chtěli, aby byl předsedou Poslanecké sněmovny Tomio Okamura,“ řekl předseda poslaneckého klubu lidovců Tom Philipp.
Lidovci proti Tomiovi Okamurovi nabízejí Jana Bartoška, podle lidovců jako slušného člověka. Okamura by podle něj jako předseda Sněmovny poškodil jméno České republiky. O podpoře své nominace vyjednává s končícími vládními stranami i s Piráty.