Poslanci složili slib. 108 z nich má zvolit kandidáta SPD do čela Sněmovny

  14:08aktualizováno  15:04
Dvě stovky nových poslanců složili slib na ustavující schůzi Sněmovny. Začala hymnou České republiky a loná se v nejzazším možném termínu, třicet dnů po volbách, termín určil prezident Petr Pavel. V úvodu schůze se tři poslanci zvolení za ANO, hejtman Richard Brabec, starosta Sokolova Petr Kubis a primátor Plzně Roman Zarzycký vzdali mandátu. Nastoupí za ně náhradníci.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Jako první pak složil slib první místopředseda ANO Karel Havlíček. Po něm poslanci podle abecedy skládají slib do rukou bývalé místopředsedkyně Sněmovny Věry Kovářové ze hnutí STAN. Jejich jména čte Havlíček.

Slib už složili předseda ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš a také končící předseda vlády a ODS Petr Fiala.

Ve středu poslanci zvolí předsedu a místopředsedy Sněmovny, zřídí výbory. 108 poslanců nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by mělo podle koaliční smlouvy do čela Sněmovny v tajné volbě podpořit kandidáta SPD Tomia Okamuru.

Jeho protikandidátem bude šéf lidovců Jan Bartošek.

Předsedové ANO Andrej Babiš, SPD Tomio Okamura a Motoristů sobě Petr Macinka podepsali stejně jako šéfové poslaneckých klubů koaliční smlouvu, na jejímž základě má vzniknout nová Babišova vláda.

Budoucí premiér ji chce mít sestavenou do konce listopadu.

„Věřím, že ne všichni voliči ANO chtěli, aby byl předsedou Poslanecké sněmovny Tomio Okamura,“ řekl předseda poslaneckého klubu lidovců Tom Philipp.

Lidovci proti Tomiovi Okamurovi nabízejí Jana Bartoška, podle lidovců jako slušného člověka. Okamura by podle něj jako předseda Sněmovny poškodil jméno České republiky. O podpoře své nominace vyjednává s končícími vládními stranami i s Piráty.

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny. (3.listopadu 2025)
Ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Ivan Bartoš. (3.listopadu 2025)
Ustavující schůze Poslanecké sněmovny. (3.listopadu 2025)
Ustavující schůze Poslanecké sněmovny. (3.listopadu 2025)
41 fotografií
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.