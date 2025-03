U dobytka se šíří slintavka s kulhavkou. Česko zavede preventivní opatření

Na brífinku po jednání vystoupí ministr zemědělství Marek Výborný. Zúčastní se také ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Na hranicích Česka a Slovenska čekají na převozce desinfekční rámy. Zavedení čtyř přechodů s povinnými dezinfekčními rohožemi pro nákladní vozidla avizoval ve středu Výborný.

Český svaz chovatelů masného skotu vyzval také k plošné desinfekci vozidel i osob, jež přichází se zvířaty do styku. Ministerstvo zemědělství zvažuje zavést povinné dezinfekce při vstupu do farem.

To by se podle Výborného dotklo okresů Povinná dezinfekce by podle Výborného dotklo okresů Frýdek-Místek, Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav. V těchto okresech se totiž nachází 64 chovů, které mají více než pět kusů hospodářských zvířat.