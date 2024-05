Český velvyslanec na Slovensku Jindrák: Polarizace se táhne už od Mečiara. Rozhádaní jsou i jinde v Evropě

Lidovky.cz: Do jakého ochromení se Slovensko po atentátu na Roberta Fica dostalo?

Slovensko je v šoku. A tomu odpovídá i nálada v zemi. Troufám si říct, že lidem začíná teprve docházet, co se vlastně stalo. Víte, je to vlastně první atentát v Evropě na předsedu vlády od roku 2003, kdy byl zavražděn srbský premiér Zoran Đinđić. Celé je to potřeba vidět v širším kontextu, nejenom v tom slovenském, vnitropolitickém. Je to zásadní signál pro celý demokratický svět – tedy že tímto způsobem, že se budou střílet premiéři na ulici, prostě fungovat nemůžeme.

Lidovky.cz: Krátce po střelbě se slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-sociální demokracie) vyjádřil, že země je na pokraji občanské války. Vnímáte to také tak?