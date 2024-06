Většina je na straně míru, prohlásil o eurovolbách Blaha ze Směru-SD

„Sobotní volby vyslaly dobrou zprávu o Slovensku k nám domů, ale i ke všem v Evropě, kteří touží po silné a demokratické Evropě. Volby jasně vyhrálo proevropské hnutí založené na odborné politice, politiice založené na faktech, slušnosti. Vyhrálo hnutí, které vedlo kampaň bez lží, bez vulgarismů, bez nenávistných útoků. A zároveň hnutí, které vidí Slovensko jednoznačně jako součást Evropy a Západu,“ uvedl předseda PS Michal Šimečka.

Jeho hnutí prý udělá vše pro to, aby Slovensko i nadále mělo v Evropě pevné ukotvení. Vyzdvihl, že jeho strana dostala přes 400 tisíc hlasů, což v eurovolbách dosud nezískala žádná slovenská strana. „Také žádná slovenská strana ještě nezískala šest mandátů.

„Když se člověk porozhlédne po ostatních evropských zemích, je Progresivní Slovensko nejsilnějším liberálním subjektem v Evropě podle podílu hlasů,“ podotkl také. Vzkazem dovnitř Slovenska je podle Šimečky to, že PS dokáže porazit Směr-SD, který prý „nemůže všechno“, a že se i lidé, kterým vláda Směru vadí, dokážou zmobilizovat. „Na tento výsledek musíme navázat,“ řekl a zmínil, že i lidé ve vesnicích a vzdálenějších regionech musejí znát politiky PS. Členové hnutí proto nyní hodlají cestovat po Slovensku.

Expremiér Ľudovít Ódor, který se za PS dostal do europarlamentu, rovněž zdůraznil, že má v plánu procestovat všechny ty regiony, v nichž PS nezvítězilo.

Von der Leyenovou nepodpoříme, říká Směr

„Strana Směr slovenská sociální demokracie považuje tyto volby za velký posun vpřed v obhajobě hodnot míru a národní suverenity,“ prohlásil místopředseda slovenské Národní rady Ľuboš Blaha, který se za Směr dostal do Evropského parlamentu. V prohlášení zrekapituloval výsledky i v dalších zemích a upozornil na situaci ve Francii, kde prezident Emmanuel Macron vyhlásil předčasné volby.

Poradce premiéra Roberta Fica Erik Kaliňák pak poblahopřál vítěznému Progresivnímu Slovensku. „Myslím, že všichni můžeme být spokojení, slunce vyjde a nikdo nikomu nebude nic nezapomínat,“ poznamenal s odkazem na nedávný projev poraženého prezidentského kandidáta Ivana Korčoka. Vyzdvihl velkou volební účast, ale podotkl, že stále je „bohužel“ největší ve velkých městech.

„Většina je na straně těch, kteří chtěli mír,“ porovnal Blaha mandáty získané Směrem a dalšími levicovými stranami a mandáty získané liberály. Prohlásil také, že v EP chce bojovat za zachování práva veta pro členské země EU. Upozornil, že úspěch Progresivního Slovenska (PS) je způsoben i tím, že PS „požrala“ voliče ostatních liberálních stran, které se do europarlamentu nedostaly. To prý Blaha svým současným ani budoucím koaličním partnerům udělat nechce.

Volby do EP na Slovensku vyhrálo opoziční proevropské hnutí Progresivní Slovensko (PS) se ziskem 27,8 procenta hlasů před vládní stranou Směr-sociální demokracie (Směr-SD) premiéra Fica s podporou 24,8 procenta. Krajně pravicová Republika získala 12,5 procenta, Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) 7,1 procenta a vládní Hlas-SD 7,2 procenta.

Dlouholetá slovenská europoslankyně Monika Beňová upozornila, že jí i jejím novým kolegům bude v EP záležet na tom, aby se připojili k poslanecké frakci, která bude respektovat jejich hodnoty a názory i slovenské zájmy. Nehodlají se prý připůsobovat dané frakci. „Pokud se nedohodneme s frakcí, která to nabízí, můžeme se dohodnout i s jinou. Ale nebude to krajní levice ani krajní pravice,“ zdůraznila.

Sociálnědemokratický program v EP zastupují socialisté (S&D). Beňová také řekla, že tato pětice europoslanců nepodpoří znovuzvolení Ursuly von der Leyenové do pozice šéfky Evropské komise. „Není to politička, která by dokázala Unii provést těžkými časy,“ míní.

Blaha k tomu doplnil, že slovenská sociální demokracie řeší potřeby obyčejných lidí a seniorů „a ne sedmdesát šest pohlaví, která jsou teď z nějakého důvodu v Bruselu na piedestalu“. Europoslankyě Judita Laššáková pak na dotaz novináře nevyloučila, že si do EP vezme coby poradce odsouzeného extremistu a antisemitu Daniela Bombice neboli Dannyho Kollara, na kterého je vydán zatykač. Youtuber žije v Londýně a navzdory trestnímu stíhání se sešel s několika vládními politiky.

Debakl SNS. Romana Tabák pobouřila Slováky

Nejvíc hlasů ze zvolených slovenských europoslanců získal expremiér úřednické vlády Ódor, téměř 295 tisíc hlasů. Druhý pak je ideolog Směru Blaha se 187 tisíci hlasy. Blaha po loňských parlamentních volbách ve své nové kanceláři sundal portrét prezidentky Zuzany Čaputové, místo níž si pověsil marxistického revolucionáře Che Guevaru a odnesl vlajku Evropské unie.

Blaha je také původní autor výroku, že „mír přichází z Východu, válka ze Západu“. „Venceremos,“ napsal na Telegramu v komentáři k neoficiálním výsledkům voleb. Slovo ve španělštině znamená „zvítězíme“ a mimo jiné se tak jmenuje chilská socialistická píseň ze sedmdesátých let. Třetí nejvyšší počet kroužků pak ve volbách do EP získal Kaliňák, synovec ministra obrany Roberta Kaliňáka.

Debakl pak zaznamenala nejmenší partaj Ficovy koalice, nacionalistická Slovenská národní strana (SNS). Ve volbách, do kterých ji vedl přímo předseda strany Andrej Danko, nezískala ani dvě procenta hlasů a do Evropského parlamentu se nedostal ani Danko, ani ministr životního prostředí Tomáš Taraba, ministryně kultury Martina Šimkovičová či někdejší tenistka Romana Tabák, která v posledních letech vystřídala už několik politických stran a nyní kandidovala právě za SNS.

Tato politička na neúspěch reagovala „příběhem“ na Instagramu a vyvolala pobouřené reakce. Kromě Tabák je totiž na fotce i někdejší europoslankyně Jana Žitňanská, které v roce 2018 zemřel v Bruselu poté, co ho srazilo auto. „Zapamatujte si, ne všechno, co si přejete a po čem toužíte, je pro vás dobré,“ napsala poslankyně a pokračovala připomenutím této nehody. „Dostat se do europarlamentu není jen výhra. Všechno má své plusy i mínusy,“ dodala.