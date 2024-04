Města sama volby nevyhrají, říká sociolog Herzmann. Čeští politici by si podle něj měli vzít ze Slovenska ponaučení

Lidovky.cz: Slovenská média prezidentské volby přirovnávají k duelu Miloš Zeman – Karel Schwarzenberg, kdy o výhře Zemana rozhodl hlavně venkov. Ten vyslal nyní do prezidentského paláce i Petera Pellegriniho. Znamená to tedy, že kdo chce vyhrál, musí zmobilizovat venkovské voliče?

Podobnosti jsou dvě. Jedna je ta, kterou jste jmenovala a ano, je to tak. Město samo to nevyhraje. Když se podíváme na slovenské volby, tak Ivan Korčok výrazně vyhrál jenom ve dvou velkých městech - v Bratislavě a v Košicích. Mimo města, to znamená v menších lokalitách, obcích a na venkově, s velkou převahou vyhrál Peter Pellegrini.

Sociolog Jan Herzmann.

Nakonec tak volby rozhodla právě i aktivizace voličů na venkově, ti jinak bývají na Slovensku méně aktivní ve volební účasti. Mimochodem, vůbec největší volební účast byla v Bratislavě, kde překročila 70 procent. Ale ani to nestačilo na to, aby nějak převážila celostátní spíše pellegriniovské naladění.

V České republice, která je oproti Slovensku poměrně dost industriální společností, má venkov také politickou váhu, jak jsme se ve volbách přesvědčili.

Lidovky.cz: Ta druhá podobnost je jaká?

Druhý moment, který je podle mého názoru také podobný souboji Zeman – Schwarzenberg, je jedno klíčové téma. Prvnímu vítězství Miloše Zemana v prezidentské volbě hodně napomohlo, že jeho štáb rozšířil tezi o tom, že Karel Schwarzenberg zruší Benešovy dekrety. A teď na Slovensku jsme viděli podobnou situaci, kdy tým Petra Pellegriniho přišel s tezí, že Ivan Korčok zatáhne slovenské muže do války. Z psychologického hlediska je to velice podobné sdělení, které taky podobně zabralo.