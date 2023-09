Zeman vidí na Slovensku dva scénáře. Návratu Fica dává šedesát procent

Zeman to uvedl v pořadu CNN Prima News jen pár desítek minut před začátkem sčítáním hlasů. Výsledky slovenských voleb mají podle něj pouze dva scénáře.

„První je koalice mezi dvěma sociálně demokratickými stranami – Směrem a Hlasem. Nebo spíše mezi dvěma osobnostmi – Robertem Ficem a Peterem Pellegrinim. Obě strany mají výhodu, že v jejich čele stojí skutečné osobnosti. Nevýhoda je, že tyto osobnosti se v minulosti nemilovali. Tady hrozí riziko, že kvůli personální animozitě nedojde ke složení koalice. Tomuto scénáři dávám 60 procent,“ uvedl bývalý prezident.

Zbývajících 40 procent dává Zeman koalici Progresivního Slovenska opět s Pellegrinim, tedy sociálně demokratickou stranou Hlas. Žádným jiným politickým stranám ale šanci nedává. „A to proto, že čert přikládá na větší hromádku. Máme tady gravitační efekt nejsilnějších stran, které vysávají hlasy všech ostatních,“ doplnil Miloš Zeman.

Zeman již dříve vyslovil podporu slovenskému expremiéru Ficovi. K jeho návratu na politickou scénu v sobotu večer uvedl, že mu hodně pomohla krize ve společnosti.

„A také nedostatek silných vedoucích osobností, a tou Fico bezesporu je. K tomu se ještě přidružila politická krize. Když si vezmete, co se dělo na Slovensku, ne jen války policajtů, ale i neúspěšní premiéři, to vše přispělo k tomu, že lidé chtějí v čele vlády silnou osobnost,“ dodal Zeman. Fica a jeho Směr označil za levicový konzervatismus.

22. září 2023

Český exprezident ale zároveň doplnil, že na setrvání v NATO a EU se s Ficem neshodne. „I když Fica podporuji, tak v pohledu na NATO se lišíme. Ve mně je pořád trauma z okupace v roce 1968. Proto jsem na straně přepadené země, tedy na straně Ukrajiny,“ uvedl Zeman.

Jedním dechem doplnil, že politika Fica vůči těmto dvěma aliancím se ale, v případě, že vyhraje volby, nebude lišit od politiky předchozí vlády. „Bude možná jen méně servilní,“ dodal Zeman, který se označil za zastánce podpory Ukrajiny, včetně té vojenské.

„Na druhou stranu Fico upozorňuje na znepokojivé momenty v ukrajinské politice a historii. Oslava Stepana Bandery je jedna z nich. Je považován za národního hrdinu, ale za druhé světové války vraždili banderovci Ukrajince, Židy i Čechy. A po otočení i Němce. Kdyby vládnoucí kruhy na Ukrajině neoslavovali banderovce, můj postoj k nim by byl přátelštější. V tomto chápu kritiku Fica,“ vysvětlit bývalý prezident.

Na závěr doplnil, že volby na Slovensku ale nerozhodne nikdo jiný, než „slovenský svobodný občan“. „Pouze a jedině ten, bez jakéhokoliv vměšování,“ dodal Zeman s tím, že sám se na výsledky voleb podívá až mnohem později po zveřejnění výsledků.

Fico jako nový Orbán

K duelu Fico a Šimečka, tedy Směr a Progresivní Slovensko, se vyjádřila i místopředsedkyně Evropského parlamentu (EP) Dita Charanzová.

„Je jasné, že proevropskou politiku představuje Michal Šimečka, který si uvědomuje, že v této těžké situaci, jako je válka na Ukrajině, potřebuje Slovensko spojence v Evropě,“ uvedla Charanzová s tím, že pokud by se Šimečka stal premiérem, mohl by pro Slovensko vyjednávat mnohem lepší podmínky.

„Pokud vyhraje Fico, tak velmi záleží, s kým by sestavoval vládu. Obávám se, že by nezůstal jen u slov, ale opravdu by postupoval tak, jak prezentoval svou vizi i před volbami. Byla by to politika podobná Orbánovi,“ dodala Charanzová.

Podle místo předsedkyně EP by bylo konání Fica v úplném protikladu s českými zájmy, a vítězství Směrem by tak mohlo významně pošramotit vztahy Česka a Slovenska.