Slovenský přechod Strání/Moravské Lieskové je znovu průjezdný. Stále se na něm očekávají hraniční kontroly

Strání (Uherskohradišťsko) Česko-slovenský hraniční přechod Strání/Moravské Lieskové je od čtvrtečního odpoledne znovu průjezdný, řekl starosta Strání Antonín Popelka (Nestraníci). Přechod byl uzavřený kvůli rozhodnutí slovenské vlády od začátku týdne, průjezd až na výjimky znemožňovaly betonové zábrany.

Podobná situace byla i na dalších hraničních přechodech mezi Českou republikou a Slovenskem, kvůli obavám ze šíření koronaviru nechaly slovenské orgány otevřenou jen část z nich.

„Přechod už je otevřený, kolem 13. hodiny byly odstraněny betonové zátarasy. Průjezd je uvolněný, jsme za to rádi a doufejme, že už to bude fungovat tak, jak má. V téhle chvíli jsem tam neviděl žádné policejní kontroly, ale podle mých informací bude provoz monitorován a kontroly tam určitě budou,“ řekl před 14:45 starosta.

Uzavření přechodu na silnici první třídy komplikovalo podle Popelky stovkám lidí ze Strání a okolí cesty do práce nebo za rodinou. Z centra Strání do středu Moravského Lieskového je to zhruba 12 kilometrů. Nejbližší otevřený hraniční přechod byl po několik dní Starý Hrozenkov/Drietoma, přes který měří cesta mezi oběma obcemi asi 65 kilometrů.

Od pátku by mělo Slovensko znovu otevřít všechny menší silniční hraniční přechody se sousedními zeměmi, které zavřelo začátkem tohoto týdne. Od pátečního rána kvůli šíření nakažlivější mutace koronaviru zpřísní podmínky vstupu do země. Do karantény nebudou muset cestující plně očkovaní proti nemoci covid-19. Výjimka z karantény se bude vztahovat kromě jiného na vybrané profese, stejně jako na tranzit přes Slovensko a po dobu přechodného období i na takzvané pendlery a lidi, kteří byli očkováni zatím jen první dávkou vakcíny proti covidu-19.