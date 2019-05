Slovenský prezident Kiska přijel do Lán, na zámku ho uvítal Zeman

LÁNY (Kladensko) Slovenský prezident Andrej Kiska dorazil do Lán, kde ho na zámku, který je letním sídlem českých prezidentů, uvítal jeho český kolega Miloš Zeman. Státníky čeká společné jednání a prohlídka lánské obory. Kiska je na své poslední oficiální zahraniční cestě jako hlava státu, v polovině června skončí ve funkci.

Prezidenti před polednem společně vystoupí před novináři. Po poledni je čeká prohlídka lánské obory, kde by měli mimo jiné přijít k pamětnímu kameni prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.



První a poslední oficiální zahraniční cesty českých a slovenských prezidentů tradičně míří do druhé země. Kiska už absolvoval podobné rozlučkové cesty do Maďarska, kde byl v polovině dubna, a do Polska, které navštívil před dvěma týdny.

V polovině června Kisku, který svůj mandát neobhajoval, vystřídá ve funkci Zuzana Čaputová. Na první oficiální návštěvu Česka by měla přijet 20. června, necelý týden po své inauguraci.