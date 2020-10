Slovinci dokážou být oportunistický svině, reagoval na zápas Slavie Vondra. Prý šlo o nadsázku

PRAHA „Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistické svině.“ Takovými slovy komentoval středeční zápas mezi Slavií a dánským Midtjyllandem europoslanec ODS Alexandr Vondra. V utkání, které skončilo pro Slavii porážkou 4:1, totiž slávistické fanoušky značně pobouřila přísnost slovinského videoasistenta.

Fotbalisté Slavie měli utkání 4. předkola na hřišti Midtjyllandu nadějně rozjeté. Do vedení je už ve třetí minutě poslal Olayinka, soupeř ale po přestávce srovnal, v závěru otočil skóre a zvítězil 4:1. Rozhodla titěrná situace, až příliš velká přísnost videoasistenta.



V 80. minutě za stavu 1:1, což byl stav, který Slavii posouval dál, Ondřej Kolář chytil penaltu. Jenže vzápětí hlavní sudí Damir Skomina dostal do sluchátek echo, že se slávistický brankář při kopu pohnul dřív, než dovolují pravidla. Bylo to velmi přísné rozhodnutí. Slovinský sudí penaltu nechal opakovat, Dánové už ji napodruhé proměnili a do Ligy mistrů postoupili oni.

Na tuto situaci pobouřeně zareagoval i europoslanec Vondra. „Slavie je mi dneska upřímně líto. Zařízl ji slovinský rozhodčí. Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistické svině. Viz například chování k turistům tranzitujícím do Chorvatska. Dneska se to zas potvrdilo...,“ komentoval Vondra výsledek zápasu na Twitteru.

Někteří politici slova Vondry podpořili, například starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný. „Jsme demokratická strana. Pluralita názorů. Zajímavé osobnosti. Vy nemůžete vědět, co to je, když někdo poch*ije Slavii! Vše je dovoleno,“ napsal na Twitteru.

Vondry se zastal i šéf ODS Petr Fiala, který si vysvětluje výrok Vondry pouze jako emotivní reakci slávistického fanouška. „I politici milují fotbal, fandí a občas zoufale vykřiknou nad křivdou vůči jejich týmu,“ vyjádřil se pro web iDNES.cz Fiala.

„Paušalizovat se samozřejmě nemá, ani v politice, ani ve fotbale. Víc se k tomu ale nemá cenu vyjadřovat, Sašu Vondru opravdu nepodezírám z žádné nenávisti,“ dodal pro server Fiala.

Naopak kritický byl zakladatel ODS Miroslav Kalousek, podle kterého si „žádný národ nezaslouží takhle sprosté a paušalizující odsouzení“. „Jsem docela v šoku, že tohle dokáže vyslovit bývalý Havlův poradce, ministr zahraničí a ministr obrany,“ reagoval Kalousek na twitterový příspěvek.

Na to mu Vondra reagoval s tím, že na „slovinský oportunismus jsme nadávali na Hradě už začátkem 90tek…I s VH“. Vondra poté ale dodal, že šlo o nadsázku. „Kolektivní vinu neprosazuji,“ napsal.