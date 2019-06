Ovčáčkův Twitter se změnil v 'lifestyle blog', počet followerů mu proto strmě roste. Pilně makejte, vzkazuje

@PREZIDENTmluvci Víte, že je to letos právě 10 let, kdy naše A mužstvo postoupilo z Okresního přeboru? K letošnímu výročí jsme si nadělili dárek v podobě postupu B mužstva ze stejné soutěže a áčko již 8 let válčí v krajském přeboru. Za gratulace děkujeme a sledovat nás můžete zde, nebo na IG :-)