Slovo roku 2019: čtenáři serveru Lidovky.cz vybrali motýle, redakce LN zvolila klima

Když se voda v hrnci zahřívá pomaloučku, žába uvnitř nepozná, že je něco špatně, dokud není vařená; a to už je pro ni pozdě. Podobně to bylo s povědomím veřejnosti o klimatické změně. Až když se začala planeta oteplovat vyšším tempem, až když se důsledky z plíživých proměnily ve viditelné, hrnec se stal nepohodlným. Požáry, povodně, sucho, nedostatek potravin pro lidi i zvěř, kůrovec. Signálů o varu je mnoho.

Zájem o environmentální témata byl dlouhá léta pro fajnšmekry, odpovídaly tomu zisky zelených stran. Letos se ledy pohnuly, přeneseně a v případě ledovců doslova. Ve volbách do europarlamentu skončily zelené partaje čtvrté, lepší výsledek nikdy neudělaly, a společně s liberály udávají tón.

Výsledky ankety 1. Motýle

2. Greta

3. Chvilkaři

4. Brexit

5. Audit

6. VAR

7. Klima

8. Demonstrace

9.–10. Impeachment

9.–10. Letná VÍCE ZDE

Jaký je to tón, ukazuje závazek deklarovaný novou šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou: společenství starého kontinentu má být do roku 2050 uhlíkově neutrální, což znamená drastické změny ve spotřebitelském chování, ve výrobě.

Podle vědeckých poznatků je to stále vyšší koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, co Zemi ohřívá. Emise do éteru posílá lidská činnost – průmysl, výroba energií, cestování letadly či automobily, domácí zatápění, zemědělství. Zchlazení vody v hrnci bude velmi nepohodlné.

Klima, slovo roku 2019 podle redakce LN, se stalo ústřední agendou, termínem operují ti, kdo volají po okamžité reakci, i ti, kdo to celé mají za módní hysterii.

„V anglofonním prostředí se letos podle vydavatelů oxfordských slovníků stalo slovem roku spojení ‚stav klimatické nouze‘ a podle vydavatelů anglického výkladového Collinsova slovníku spojení ‚klimatická stávka‘. Výrazy související s problematikou životního prostředí se dostávají do popředí zájmu veřejnosti,“ říká jazykovědkyně Markéta Pravdová.

Planeta se rychle ohřívá a udržet cíl na 1,5 stupně Celsia, jak si státníci předsevzali v pařížské klimatické deklaraci, je skoro nemožné. Evropa snová plán, jak zezelenat a přimět k tomu i laxní země.

Největší znečišťovatelé – Čína, USA či Rusko – na evropské úsilí hledí odtažitě a evropský byznys je vyděšený, že na environmentální nadšení zkolabuje, protože výroba se přesune k největším emitentům, odkud si Evropané nechají vše dovážet. Včetně skleníkových plynů ve vzduchu, ty budou gratis. Evropa sama dělá devět procent globálních emisí. Potíž s nimi je ta, že se nedrží v ovzduší státu, který je vyplodil.

Světové demonstrace na podporu ozdravných klimatických opatření a (často nechvalný) věhlas švédské aktivistky Grety Thunbergové indikují, že po řešeních je poptávka. Otevřenou otázkou zůstává, jak se svět vypořádá s tím, že vlídnější přístup ke klimatu znamená omezení mantry růstu a spotřební rozmařilosti. Copatá Švédka je vysmívaná za šnečí archaismus, s nímž se na klimatické summity přesouvá na plachetnici nebo po železnici, ale zjednodušeně řečeno, o to půjde. O omezení vlastního pohodlí.

Svůj environmentální náboj má i slovo, jež ovládlo čtenářské hlasování. Jde o výraz, který jim zvolna končící rok vystihuje nejvíc – motýle. Premiér Andrej Babiš (ANO) ho vypustil v květnu při proslovu před česko-německou obchodní komorou.

Připomeňme si onu slavnou pasáž celou: „My v Čechách máme rádi přírodu. My chceme. My máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle! A ty včely mají rádi tu řepku, můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají, je to pravda. Já jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě,“ pronesl.



Jeho slovakismus ovládl internet. Vyplodil množství vtipů, propisoval se do seriózního zpravodajství (třeba když premiér vypouštěl do přírody „sysle“), chopili se toho jeho odpůrci (jeden z transparentů na demonstrující Letné hlásal: „Motýle a včele chtěj Babiše v cele“), chopil se toho i Babišův marketingový tým, který autorovi novotvaru vyrobil triko s nápisem „Chceme motýle“.

Jedno slovo a jeho příběh tak vystihlo, o čem celý rok v Česku byl – o zeleném nepokoji, rozdělené společnosti, kdy jedna část Babiše volí a druhá vyzývá k odchodu, i o zručnosti marketingového týmu kolem premiéra a nezručnosti týmů kolem jeho soupeřů.