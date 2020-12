Slovo roku 2020: čtenáři serveru Lidovky.cz vybrali lockdown, redakce LN zvolila covid-19

Praha V přírodě i kolektivech je prospěšná rozmanitost. Nebývalá pandemie nového typu koronaviru ale letos uvrhla celý svět do tematické jednokolejky – nad vším dominoval covid. Redakce LN ho proto zvolila slovem roku. V anketě čtenářů serveru Lidovky.cz pak zvítězil termín lockdown.

Málokdy se stane, aby jeden jev prosákl takřka všude, aby ho řešili lidé bez ohledu na národnost, výši příjmů, vzdělání nebo zájmy. U koronaviru to tak bylo a je. Pro češtinu z toho vyplynuly dva důsledky. Běžná konverzace adoptovala řadu medicínských a statistických termínů, jež bývaly výhradní doménou expertů. Najednou ale každý aspoň někdy pustil z pusy výrazy, jako je reprodukční číslo, promořenost, karanténa nebo lockdown.



„Jako jazykovědce mě pobavil třeba výraz protestovat. Až do letoška, když někdo protestoval, tak se mu něco nelíbilo. Teď to začalo znamenat něco úplně jiného, tedy provést testy na určité skupině lidí. U stejného pořadí písmen či řetězce zvuků najednou přistoupil úplně nový význam,“ řekl serveru Lidovky.cz jazykovědec Karel Oliva.

lockdown Strašák lockdownu – úplného nebo částečného znehybnění společnosti – obcházel celým světem, k největšímu zásahu se odhodlali Izraeli, kteří přivřeli život v zemi skoro na měsíc, aby dostali virus pod kontrolu. Česká republika měla k lockdownu nejblíž na jaře, kdy i díky zavření obchodů, restaurací a služeb a obecnému zákazu volného pohybu zdárně zdolala první vlnu.

Ve druhé rovině se projevilo ponaučení známé už z Haškova Švejka: s nepřízní osudu i vrchnosti se nejlépe bojuje humorem. Zrodila se přehršel hravých novotvarů na covidovou notu, kterými si Češi ulevovali od stresu.

„Převažuje milá nadsázka, díky níž se lidem daří současnou tíživou situaci přežívat a nezbláznit se. Novými slovy si alespoň pomáháme jako takovým ventilem – daří se nám trochu upustit páru tam, kde to jde,“ popsal serveru Lidovky.cz již dříve Martin Kavka, autor internetového slovníku neologismů Čeština 2.0.

Oba trendy se propsaly do výsledku čtenářského hlasování o covidovém slově roku na serveru Lidovky.cz. S převahou vyhrál termín lockdown: zavřené hospody, obchody, omezený pohyb. Na druhém místě skončil žertovný novotvar prymuladona, kombinace primadony a jména exministra zdravotnictví Romana Prymuly. Označuje někoho, kdo vydá zákaz, a pak se jím neřídí.

Jelikož epidemii španělské chřipky už nikdo nepamatuje, představoval rok pod covidovým deklem okolnosti, které neměly obdobu.

Z časů komunistické diktatury si starší spoluobčané vzpomínají na vlezlý a neomalený státní dohled, ingerence do soukromí, omezování základních práv, z čehož se některé prvky resuscitovaly, ale v docela novém prostředí a zdůvodnění. Ještě nikdy vlády, českou samozřejmě nevyjímaje, nesáhly tak hluboko do ekonomických a sociálních útrob kvůli zdravotnímu riziku.

Minulí vítězové ankety Slovo roku 2019: KLIMA

Loni se napřela pozornost, i přispěním švédské aktivistky Grety Thunbergové, na změny planety, které jí přivodil člověk. 2018: SUCHO

Rok 2018 se v řadě ukazatelů zařadil na špičku neblahých rekordů, padaly ty teplotní a s nimi i hladiny řek a podzemních vod. 2017: ANTIBABIŠ

Termín se ujal jako postoj jedné skupiny voličů a strategie části opozice vůči Andreji Babišovi. 2016: EET

Zkratka pro v tom roce zavedenou elektronickou evidenci tržeb se stala běžnou součástí slovníku. Začala se i skloňovat. Hospodští tak často nadávali na „éétéčko“. 2015: ISLÁM

Klíčový pojem nejen pro uprchlickou krizi, ale i pro střet kultur a komentáře k útokům takzvaného Islámského státu. 2014: SANKCE

Akce Ruska, které obsadilo Krym, vyvolala obří mezinárodní odezvu a ekonomické sankce proti režimu Vladimira Putina. 2013: REALIZACE

Policejní termín označující zásah. Protimafiánský útvar „realizoval“ na Úřadu vlády v kauze Nagygate, která vyvolala pád vlády Petra Nečase a dodnes se řeší u soudů. 2012: METANOL

Po sérii smrtelných otrav alkoholem vyhlásila vláda na dva týdny prohibici.



V jazyce se odráželo, jak česká společnost v průběhu roku s novou situací bojovala. Na jaře, za první vlny, zažívaly velký rozmach již zmíněné hravé novotvary. „Šlo o raketový nárůst. Za poslední tři měsíce přibylo přes čtyři sta slov, která nějak souvisejí s koronavirem, rouškami nebo pandemií,“ řekl v dubnu serveru Lidovky.cz Kavka z portálu Čeština 2.0.

Prymula a pes

Jedno z prvních slov, jež do slovníku neologismů v souvislosti s chorobou přibylo, znělo skoronavirus – chřipka či nachlazení natolik silné, až máte pocit, že to musel být covid. „Vzniklo už na konci ledna, kdy jsme si z této nákazy ještě dělali legraci,“ dodal Kavka.

S humornou nadsázkou pracovala i slova jako koronaut – zdravotník navlečený do kompletní ochranné výstroje, takže vypadá jako první člověk na Měsíci – či covidět se – stanout si tváří v tvář leda přes displej telefonu nebo monitor počítače.

Po létě, kdy opadly obavy i obezřetnost, když s plnou silou uhodila druhá vlna, začala být na neologismech znát únava a frustrace ze života v okleštěném režimu. Zdůraznil se tón protivládní kritiky. K takovým verbálním ventilům patří třeba korotoč – neustálé a překotné změny ve vydaných opatřeních – nebo pestaurace – hospoda zavíraná kvůli vysokému stupni rizika v systému PES.

„Psí“ základ převzal štafetu po Prymulovi – několik měsíců si nejvyšší frekvenci držely variace na exministrovo příjmení, zmiňme třeba deprymulovaný neboli uvrhaný do deprese kvůli trudným scénářům virového vývoje.

Slovník do sebe přirozeně absorboval žluč, ve kterou se na podzim proměnila míza z jarní fáze covidu. „To jsme zažili soudružnost, mnohem víc se respektovala pravidla, lidé se víc starali a zajímali o nemocné. Nyní je to hltání konspirativních teorií, stěžování si na vládu, obviňování, kdo za to takzvaně může. Ve druhé polovině roku se vytratila starost a vědomí toho, že tu někdo umírá,“ popsal psycholog Dalibor Špok.