Výsledky ankety Slovo roku 2001: u čtenářů Lidovek uspěla covidová témata i výhrůžka poslance Volného

Letošní rok začínal ve znamení veliké naděje, že očkování ukončí trudné a ekonomicky ničivé měsíce s virem, a celý letošek se nesl ve znamení vysokého očkovacího úsilí. Proto se v tradiční anketě slovem roku 2021 podle redakce i čtenářů serveru Lidovky.cz stává vakcína.

Pro zajímavost připomeňme, kde se termín vůbec vzal: koncem 18. století začal anglický lékař Edward Jenner aplikovat svým pacientům malou dávku relativně neškodných kravských neštovic, aby je ochránil před těmi pravými.

„Dávku bral ze strupů kravských neštovic, a protože kráva se latinsky řekne ‚vacca‘ a odvozené přídavné jméno kravský se řekne ‚vaccinus‘, v ženském rodě ‚vaccina‘, nazval tuto látku vakcínou. Kdybychom toto slovo tedy chtěli přeložit do češtiny, vyšla by nám z toho ‚kravina‘. Takže je dobrý důvod to nedělat, protože vakcína žádná kravina rozhodně není,“ popsal jazykovědec Karel Oliva.

MINULÍ VÍTĚZOVÉ ANKETY SLOVO ROKU 2020: COVID-19 Opanoval vše, medicínu, veřejnou diskusi i každodenní životy. Nový virus dokázal to, co si v novodobé historii uměl málokdo představit – poslal lidi domů z práce, zavřel hospody, obchody i hranice. 2019: KLIMA Předloni se napřela pozornost, i přispěním švédské aktivistky Grety Thunbergové, na změny planety, které jí přivodil člověk. 2018: SUCHO Rok 2018 se v řadě ukazatelů zařadil na špičku neblahých rekordů, padaly ty teplotní a s nimi i hladiny řek a podzemních vod. 2017:ANTIBABIŠ Termín se ujal jako postoj jedné skupiny voličů a strategie části opozice vůči Andreji Babišovi. 2016: EET Zkratka pro elektronickou evidenci tržeb, zavedenou v tom roce, se stala běžnou součástí slovníku – hospodští nadávali na „éétéčko“. 2015: ISLÁM Klíčový pojem nejen pro uprchlickou krizi, ale i pro střet kultur a komentáře k útokům takzvaného Islámského státu. 2014: SANKCE Akce Ruska, jež obsadilo Krym, vyvolala obří mezinárodní odezvu a ekonomické sankce proti režimu Vladimira Putina. 2013: REALIZACE Policejní termín označující zásah. Protimafiánský útvar „realizoval“ na Úřadu vlády v kauze Nagygate, která vyvolala pád vlády Petra Nečase a dodnes se řeší u soudů.

Očkování proti koronaviru prošlo v rámci společenského statusu bouřlivým vývojem. Na počátku roku byla vakcína nedostatkovým zbožím, k injekci se zprvu dostávali jenom zdravotníci a pečovatelé, hospitalizovaní senioři nebo ti nejstarší mezi námi. Tedy podle platných pravidel, ve stínech v pozadí si očkování zajišťovali prominenti mimo pořadník. Skandál vyvolal hlavně příběh kolem Státního zdravotního ústavu, kde se nechali píchnout skoro všichni zaměstnanci a jejich příbuzní, tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) to řešil nekompromisním odvoláváním z funkcí.

Postupně situace převážila, jak úřady udělovaly povolení dalším výrobcům, a vakcín přibývalo. Ještě před létem, než začaly dovolené, byla po dávkách sháňka a veliká nevraživost, když to nešlo dost rychle, protože kompletní vakcinace představovala nejvolnější propustku k cestování. Podzim už však znamenal ochlazení nejenom na teploměrech. Tou dobou, kdo opravdu chtěl, už dvě dávky (nebo jednu v případě Janssenu od společnosti Johnson & Johnson) měl. Nastal čas na zvýšení tlaku, a zdaleka nejen v České republice, ta naopak patřila k měkčím zemím; směrem na západ se nasazovala tvrdší opatření.

Vakcína se stala vstupenkou také do služeb, od kadeřnic po restaurace, jak se zvyšovala potřeba proočkovat populaci, odpadl z možných důkazů nízkého rizika nakažlivosti i test, zůstaly jen protilátky z prodělané nemoci a právě očkování. Nic z toho nestačilo, Česká republika zůstala v dolní třetině evropských zemí, co se týče početnosti chráněných obyvatel. A protože se nepodařilo dosáhnout kýžených aspoň 70, ale spíš 80 procent naočkovaných Čechů, Moravanů a Slezanů, měl covid-19 pořád dost prostoru a příležitostí, aby se množil a mutoval.

Proto si také nemocnice a jejich vyčerpaný personál zopakovaly v listopadu nápor, který jim přinesl už leden. Jak byla loni na jaře silná snaha obstarat si vakcínu pod pultem, tak se s podzimem zrodila skupina lidí, která očkování zuby nehty odmítá, zpravidla společně s protikoronavirovými opatřeními.

S rozvojem variant, a aktuálně vládne omikron, se ukázala nutnost dodat tělu dávky tři, nikoli dvě, aby imunita tvořila pevný štít. Týká se to především zranitelných seniorů, pro které může být nákaza fatální. Příští rok, jak už je nyní zřejmé, se ponese ve znamení nových vakcín, odolnějších proti variantám viru, a totéž platí pro léky. Lze doufat, že virus zmutuje do podoby, s níž lidstvo bude umět normálně žít.