Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Noc byla mrazivá a ještě větší ochlazení přinese víkend. Přijde sněžení, varuje ČHMÚ

  7:01aktualizováno  7:01
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
V Krkonoších nasněžilo. (12. října 2026)

V Krkonoších nasněžilo. (12. října 2026) | foto: Skiareál Špindlerův Mlýn

Výhled počasí od 12. do 20. října 2026 podle Českého hydrometeorologického...
Předpověď minimálních teplot v Česku na úterý 13. října 2026. Mapa ČHMÚ ukazuje...
Předpověď maximálních teplot v Česku na středu 14. října 2026. Podle mapy ČHMÚ...
V úterý 13. října bude zpočátku jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s...
73 fotografií
V pondělí napadla první souvislá sněhová vrstva na českých horách a noc na úterý přinesla teploty pod bodem mrazu. Počasí v dalších dnech bude sice slunečné, ale o víkendu se citelně ochladí. A bude sněžit, tvrdí Český hydrometeorologický ústav.

Česko má za sebou mrazivou noc. Obloha byla skoro jasná nebo jasná a teploty klesaly k nule, místy až k -2 °C. „Bude to pravděpodobně nejchladnější noc v tomto týdnu,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.

V Krkonoších nasněžilo. (12. října 2026)
Výhled počasí od 12. do 20. října 2026 podle Českého hydrometeorologického pstavu. Graf denních a nočních teplot naznačuje oteplení do pátku a následný pokles teplot, o víkendu také možnost deště.
Předpověď minimálních teplot v Česku na úterý 13. října 2026. Mapa ČHMÚ ukazuje chladné ráno, místy s teplotami pod bodem mrazu.
Předpověď maximálních teplot v Česku na středu 14. října 2026. Podle mapy ČHMÚ bude v části Čech až 18 stupňů, na východě republiky chladněji.
73 fotografií

Počasí tohoto týdne bude většinou slunečné. Noční teploty se budou pohybovat většinou mezi jedním a pěti stupni a místy se objeví přízemní mrazíky. Ale poté, co se rozpustí ranní mlhy, teploty vystoupají až k 16 stupňům ve čtvrtek a dokonce k 18 stupňům v pátek.

Pak by měl přijít obrat.

Začátek zimy v Česku

Datum prvního ležícího sněhu se přitom rok od roku výrazně liší.

  • 2026 – 12. října
  • 2025 – 2. října
  • 2024 – 12. září
  • 2023 – 15. října

„Vývoj počasí o víkendu zůstává zatím poměrně nejistý, pravděpodobně se dočkáme ochlazení spojeného s velkou oblačností a na některých místech s deštěm nebo přeháňkami. Srážky mohou být četnější na horách, kde půjde i o sněžení,“ tvrdí meteorologové.

Především ve vyšších horských polohách se mohou dešťové srážky měnit ve sněhové. V nižších polohách zůstane i při ochlazení převážně u deště.

Případné víkendové sněžení přitom nebude první v této sezoně. První vločky na Sněžce přistály už 24. září, ale tehdy se sníh na zemi neudržel.

Jaké bude počasí?

Nad Evropou se střídá vliv tlakových výší a níží. Zatímco nad střední Evropou a Skandinávií podpoří slunečné podzimní počasí, nad Island, Británii a Norsko vydatný déšť a zesílený vítr, uvádí meteorologický portál wetter.net.

O víkendu 17. a 18. října se může ochladit také v dalších částech střední Evropy, scénář však zatím není všude stejný. Na Slovensku aktuální výhled počítá od soboty do pondělí převážně s jasnou až polojasnou oblohou a pouze ojedinělými přeháňkami. Denní maxima mají dosahovat 12 až 18 stupňů, na severu osm až 12 stupňů. V údolích ale mohou noční teploty klesnout až ke třem stupňům pod nulou.

Výhled počasí od 12. do 20. října 2026 podle Českého hydrometeorologického...

Největší šanci na zimní podobu srážek budou mít stejně jako v Česku horské oblasti. V Alpách už v předchozích dnech sněžilo ve vyšších polohách a teploty na vrcholech se drží kolem bodu mrazu nebo pod ním.

Jak bude den po dni

V noci na úterý bude oblačnosti postupně ubývat až do vyjasnění. Vítr se zároveň uklidní a teploty k ránu klesnou níže, než je pro tuto roční dobu obvyklé. Nejčastěji se budou pohybovat mezi 1 a 4 stupni, místy, kde se nevytvoří mlhy a zůstane jasno, může i slabě mrznout. Pro srovnání, v noci z neděle na pondělí se průměrná minimální teplota ve středních Čechách pohybovala kolem 6 stupňů.

Úterní ráno bude místy až mrazivé. Po rozpuštění mlh by měl následovat poměrně slunečný den. K večeru se začne od západu zatahovat, déšť se ale přidá až později večer a v noci na středu. Odpolední teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 12 a 15 stupňů.

V úterý 13. října bude zpočátku jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Od západu začne během dne přibývat oblačnosti a večer se v Čechách místy objeví déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou 12 až 16 stupňů, při déletrvající mlze bude chladněji.

Ve středu 14. října bude většinou oblačno až zataženo a místy zaprší. Přeháňky se budou objevovat hlavně na východě republiky, později odpoledne mají srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Odpolední teploty se budou pohybovat přibližně mezi 13 a 18 stupni.

Ve čtvrtek 15. října se počasí uklidní. Převládat bude polojasno, ráno a dopoledne se ale místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty klesnou přibližně k jednomu až šesti stupňům a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den bude kolem 16 stupňů.

Pátek 16. října má být podobný a pravděpodobně také nejteplejší z konce pracovního týdne. Po ranních mlhách bude převážně jasno až polojasno, odpolední teploty mohou vystoupit až k 18 stupňům.

O víkendu už je předpověď méně jistá. Nejpravděpodobnější variantou je přibývání oblačnosti, ochlazení a místy déšť nebo přeháňky. Na horách mohou být srážky sněhové. Denní teploty by postupně měly klesat přibližně k 9 až 13 stupňům.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Glosa

Tajné informace jako hrách na stěnu. Proč se nevěří zpravodajcům Západu?

Ředitel BIS Michal Koudelka dorazil na jednání Bezpečnostní rady státu. (17....

Poslanci mají jednat o návrhu vlády na mimořádnou daň z růstu marží rafinerií

Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně

Noc byla mrazivá a ještě větší ochlazení přinese víkend. Přijde sněžení, varuje ČHMÚ

V Krkonoších nasněžilo. (12. října 2026)

Putin chce dohodu víc než Zelenskyj, příměří porušují obě strany, prohlásil Trump

Putin nechce zaútočit na země NATO, prohlásil Trump (4. září 2026)

Možná ano, bylo by to vzrušující, nevyloučil Trump schůzku s Kim Čong-unem

Kim Čong-un (vpravo) a Donald Trump v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi...

Dědictví bez závěti může překvapit. Kdy se vyplatí dědická smlouva

Ilustrační snímek

Volby 2026: Obce musí nahlásit nové zastupitele. Do kdy a které?

Zastupitele musí obec či město nahlásit na ČSSZ jako zaměstnance. Existují ale výjimky. (Snímek je z jednání pražského zastupitelstva.)

Komentář

Pan Kšiltovka, nebo jen pan Produkt? Lidovcům stále scházejí reálná témata

Hejtman a nově zvolený senátor Jan Grolich. (10. října 2026)

Lucembursko blokuje podíly ČEZ kvůli kauze Diag Human. Šikana, říká firma

ilustrační snímek

Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka

Autosalon Paříž 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Policisté a hasiči dostanou přidáno víc. Cíl 50 tisíc po nástupu má být do tří let

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Poslední slovo

Všichni jsme mcdonaldi. Terčem širokospektrální nenávisti je celý západní svět

Ondřej Neff

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.