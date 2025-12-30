Poslanci vládní koalice návrh předložili ve Sněmovně, upozornil server Novinky.cz. Podle sněmovního webu jsou pod návrhem podepsání poslanci ANO Radek Vondráček a Zuzana Ožanová, poslanec Libor Vondráček (SPD/Svobodní) a Renata Vesecká (Motoristé).
Větší pružnost podle Novinek spočívá v jednodušším rozvázání pracovního poměru. „Zaměstnanci by nově mohli dostat výpověď na základě dvou nevyhovujících pracovních hodnocení, přičemž minimální odstup mezi nimi je v návrhu zkrácen na 20 dní místo dosavadních 60,“ uvedl server.
Pokud by pracovní místo bylo zrušeno v rámci systemizace, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě. Libor Vondráček podle serveru připustil, že změny umožní se rychleji zbavit lidí dosazených předchozí garniturou.
Předkladatelé v důvodové zprávě uvádějí, že zákon ruší uplatňování správního řízení na personální vztahy. Úprava poměrů státních zaměstnanců má mít podle nich soukromoprávní povahu s výraznými veřejnoprávními prvky. Pracovní smlouva je podle nich pružnější než správní řízení.
Služební zákon platí od ledna 2015, jeho cílem bylo odpolitizovat státní správu. Česko se k jeho přijetí zavázalo ještě před svým vstupem do unie a jeho nepřijetí unie dlouho kritizovala.