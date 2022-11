Místo odborných náměstků bude víc politických. Poslanci se přeli o „trafiky“

Pro zákon hlasovalo 103 poslanců z pěti stran vládní koalice.

„Vracíte nás rozdělováním trafik do devadesátých let,“ vyčítala vládní koalici šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. Místopředseda Sněmovny a ANO Karel Havlíček mluvil o „kobercovém náletu novodobých politruků“.

Změnu služebního zákona koaliční politici hájí. „Pokud nese ministr odpovědnost za řízení resortu, tak to nemůže fungovat jako v seriálu Jistě, pane ministře, že ho řídí úředníci,“ řekl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek. Prezident Zeman qni není podle Michálka ta správná osoba, která by měla vládě radit, jak mají fungovat ministerstva, a to kvůli tomu, jakými lidmi se on sám obklopuje.

„Vládní koalice je v tomto jednotná, chceme depolitizovat státní správu,“ prohlásil šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný.

Pětikoalice tvrdí, že změny zákona o státní službě stanoví jasnou hranici mezi politickým vedením ministerstev a jejich úřednickým aparátem.

Jak dostat kamarády na úřady...

Kromě ANO kritizoval změnu zákona vetovanou prezidentem i šéf SPD Tomio Okamura. „Vládní koalice si chce zavést nové trafiky pro politické exponenty, pro své kamarády a zaplatí to tvrdě občané,“ řekl Okamura.

„Je to jen cesta, jak dostat své kamarády na úřady,“ zhodnotila změnu zákona místopředsedkyně Sněmovny za ANO a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Opozici vadí i zavedení pětiletého funkčního období vrchních ředitelů sekcí a dalších vedoucích státních úředníků. „Úmyslně je to pět let, aby to přesahovalo jedno volební období,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan.

Žádní političtí náměstci nebudou, řekl Výborný. Rakušan: Nebudou více než tři

Prezident Zeman při vrácení zákona zapochyboval nad tím, zde je novela v souladu s požadavkem depolitizace a profesionalizace státní správy. Kritizoval i úpravu v případě politických náměstků, v konečném důsledku jde podle něj o dobře placenou trafiku. „Žádní političtí náměstci nebudou, budou náměstci ministra,“ zdůraznil Výborný.

„Garantuji, že na žádném ministerstvu od ledna, února ani března nebudou víc než tři političtí náměstci,“ řekl před tím ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan. „Samozřejmě předdohoda existuje. Vycházíme z toho, že jsme vládní koalice, která nepíše zákony pro jedno období, ale dlouhodobější,“ dodal.

Lidé budou podle šéfa poslanců ODS Marka Bendy, že po přijetí zákona bude díky novému zákonu náměstků méně, než za předchozích vlád.

„Vracíme se k těm poměrům, co tady bylo,“ řekla poslankyně Jana Mračková Vildumetzová, která dříve také mimo jiné byla náměstkyní ministryní vnitra

„Neříkám, že za předchozí vlády političtí náměstci nebyli, ale nebyli v takové míře jako teď,“ řekla Mračková Vildumetzová. „Budeme mít nespočet náměstků,“ kritizovala počínání ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN.