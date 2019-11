Slýchám výzvy, aby se lidé zapojovali do politiky. Mám z toho dobrý pocit, prohlásil šéf ODS Fiala

PRAHA Předseda ODS Petr Fiala ocenil, že na sobotní demonstraci na pražské Letné zazněly výzvy k zapojení občanské společnosti do politiky a stran. Ještě před nedávnem podle něj občanské protesty často byly ve znamení nadávání na politiku a politiky. Fiala to řekl na úterní mezinárodní konferenci Od ostnatého drátu k Schengenu v Poslanecké sněmovně.

Občanská angažovanost a potlačení lhostejnosti jsou podle Fialy předpoklady k udržení svobody a demokracie. Uvedl, že původně neměl v plánu být v politice a že z poměrně silné pozice v profesním životě do ní vstoupil poměrně nedávno. „V této souvislosti musím ocenit posun, který jsem slyšel teď z velké demonstrace na Letné. Ještě před nedávnem byly občanské protesty často ve znamení nadávání na politiku a politiky, dnes slyším výzvu k zapojení se do politiky, do polických stran. Z toho mám dobrý pocit,“ řekl Fiala.



Sobotní demonstrace, kterou organizoval spolek Milion chvilek, se podle různých odhadů zúčastnilo 250 000 až 300 000 lidí. Předseda spolku Mikuláš Minář mimo jiné vyzval opoziční strany, aby se více otevřely veřejnosti, přišly s uskutečnitelnou vizí a posílily své volební šance koalicemi. Demonstranty současně organizátoři shromáždění vyzvali, aby vstoupili do veřejného prostoru.

Před 30 lety podle Fialy existovaly dva předpoklady pro to, aby se pád komunismu v Československu odehrál úspěšně. „Byli zde u nás lidé, kteří drželi zástavu svobody, měli odvahu za svobodu bojovat. Díky tomu jsme na tu chvíli byli připraveni. Ne všichni byli připraveni vládnout, ale díky disentu a politickému odboji byli lidé připraveni organizovat odpor, vyjít na tribunu, vést sametovou revoluci a měli na to kredit. To byl taky důvod, proč nenastal chaos, proč to zpětně vypadá jednoduše, proč to proběhlo tak rychle a sametově,“ řekl.

„Nikdo po nich neudělal tolik a neprojevil takovou odvahu. A buďme rádi, že nikdo v těch 30 letech ani nemusel,“ doplnil. Mezinárodní situace podle Fialy tehdy také přála změnám, pádu komunismu předcházel silný tlak lídrů západních mocností.

V souvislosti se současnou situací Fiala kritizoval to, že Evropa včetně Česka rezignovala na to, aby hledala nové obsahy pro transatlantické spojenectví v rámci NATO. Nejen Spojené státy podle něj mají být pro Evropu přitažlivé z hlediska bezpečnosti, má tomu být i naopak.

Česko také rezignovalo na silnější zahraniční politiku, míní předseda ODS. Visegrádská čtyřka, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, podle něj funguje výborně jako obranné a zájmové seskupení a je potřeba spolupráci rozvíjet. „Ale česká politika, a zvláště po odchodu Velké Británie z Evropské unie, musí získat i širší perspektivu a záběr,“ dodal.