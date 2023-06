Šmarda: Vláda není sociálně citlivá. Kdyby byla, nemohla by uvalit vyšší DPH na kojeneckou vodu než na pornočasopisy

Lidovky.cz: Na sjezdu zaznívalo, že váš vyzyvatel Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň, byl zbytečným kandidátem. Že se vůči vám v ničem nevymezil, naopak, že to byl váš spolupracovník. Bylo pro vás složité obhájit post předsedy, nebo jste s tím počítal?

Člověk vždycky musí k volbě předsedy přistupovat s pokorou. Složité to bylo, připravoval jsem se na to zodpovědně. Na druhé straně, kdybych nevěřil, že mohu vyhrát, tak bych se té volby neúčastnil.

Lidovky.cz: Dalším vyzyvatelem byl Lubomír Zaorálek. Překvapila vás jeho kandidatura?

Ano. Já si Luboše Zaorálka velmi vážím. Je to člověk, který v Sociální demokracii mnohé dokázal. Umí skvěle formovat myšlenky. Zároveň je to ale částečně již člověk minulosti. Sociální demokracie právě i touto volbou – tím, kolik hlasů jednotliví kandidáti získali – ukázala, že máme k lidem, jako je přítel Zaorálek mít hluboký respekt. Máme jim naslouchat, ale zároveň, že strana chce jít vpřed.

Lidovky.cz: Vy reprezentujete právě ten proud, který se chce trochu odstřihnout od minulosti. Akcentujete nové tváře…

Ono to není úplně odstřihávání se od minulosti, je to spíš velký úklid. Minulost a tradice pro nás musí být kotvou, ale nemohou to být okovy. Nemohou nás brzdit před rozletem vpřed.

Lidovky.cz: Na sjezdu proběhla debata o změně loga a názvu strany, což straníci v hlasování schválili. Od nemnoha kritiků zaznívalo, že souhlas se změnou se dá chápat tak, že se stydíte za své dědy. Je to tak?

No, naši dědové byli členové sociální demokracie. Strana se pak po roce 1993 (na sjezdu, kde se předsedou stal Miloš Zeman, pozn. red.) přejmenovala na Českou stranu sociálně demokratickou a dnes se vracíme k té tradici, kdy jsme Sociální demokracie.

Takže možná, že se malinko odstříháváme od generace sociálních demokratů, kteří byly před pěti či deseti lety, ale vracíme se k hluboce tradičním hodnotám. Jinak řečeno, vždycky je důležité, aby jsme z těch tradic dokázali navázat na to podstatné a to si myslím, že se nám podařilo.

Lidovky.cz: Do Plzně nedorazil prezident a bývalý významný předseda strany Miloš Zeman. Zvali jste ho?

Nezvali jsme členy jiných politických stran. Miloš Zeman, jakkoliv si vážím jeho práce v 90. letech, si někdy kolem roku 2010 založil novou politickou stranu a v zásadě spojil svoji další existenci s budoucností SPOZ (Strana Práv Občanů ZEMANOVCI, pozn. red.). Člověk nemůže sedět tak říkajíc jedním zadkem na dvou židlích. A ve chvíli, kdy bojujete za úspěch jedné politické strany, těžko můžete bojovat i za úspěch jiné.

Lidovky.cz: Na sobotním sjezdu byla současná situace Sociální demokracie přirovnávána k té z 90. let, kdy to byl úspěch právě Miloše Zemana, který stranu přivedl do Poslanecké sněmovny a posléze do vlády…

Sociální demokracií prošla celá řada zajímavých politiků. Strana jde dál po stejné cestě a někteří lidé, kteří s námi kus po té cestě šli, tak se s námi později rozešli a šli si svým směrem. To se nedá nic dělat. Nicméně je tu hodně těch, kteří nás podporovali jak v minulosti, tak nyní. Například bývalý premiér ČSSD Vladimír Špidla.

Spousta lidí zkrátka zůstalo sociálními demokraty, u jiných to byla jen epizoda, kdy zastávali tyto názory. Víte, například Miloš Zeman se v roce 1990 deklaroval jako liberál, který kdyby žil v Německu, volil by FDP (Svobodná demokratická strana, pozn. red.). Následně byl sociálním demokratem celou řadu let a pak se zase vyvinul spíš ke konzervatismu. Takže zrovna v jeho případě to byla jenom epizoda. Zatímco u zmíněného Vladimíra Špidly je to celoživotní přesvědčení.

Lidovky.cz: V novém logu figuruje lístek růže, tedy opět tradiční záležitost…

V posledních deseti letech jsme opustili symbol růže. Mně osobně to bylo moc líto a jsem rád, že se k němu opět vracíme. Nevyužíváme ho jen my, ale sociální demokracie v mnoha evropských státech. Vracíme se i k tradičnější barvě, než byly ty malinové a podobně. Co se názvu týče, chtěli jsme ho zjednodušit a zmodernizovat tak, aby byl snadno zapamatovatelný. Upřímně řečeno, když jsme si dělali průzkumy, tak celá řada lidí vlastně přesně nevěděla, co zkratka ČSSD znamená. Naproti tomu co je to sociální demokracie ví opravdu každý.

Lidovky.cz: Byla zde snaha vyhnout se zkratce SD (zpravodajská služba SS Sicherheitsdienst užívala zkratku SD)?

Ta snaha zde určitě byla. V případě zkratky ČSSD si ze mě někdy lidé dělali legraci a říkali mi, vy jste ten Šmarda, předseda ČSAD. Kdybychom si zvolili zkratku SD, tak by se to mohlo lidem také plést. U zkratky musí být všem nade vši pochybnost jasné, o co se jedná.

Lidovky.cz: Hodněkrát jsme dnes také slyšeli, že rebranding je sice krásný, ale mnohem důležitější je obsah. Čím přitáhnout nespokojené občany?

Souhlasím, pokud máte novou fasádu, ale za ní máte rozpadající se budovu, tak je vám to k ničemu. V prvé řadě to zaznívalo ode mě, že bez nového obsahu, bez nových tváří v regionech a bez konkrétního odpovědného programu by rebranding byl k ničemu.

Takže to nás čeká teď. Až dokončíme rozhovor, tak se vrhneme do práce právě na přijímání nových programových dokumentů, na přijímání programového desatera a dalších nutných změn, které sociální demokracie potřebuje. Jednou z aktuálně nejdůležitějších věcí je náš vlastní návrh na lepší uspořádání veřejných financí v České republice. Máme návrh vlastních opatření, která sníží deficit České republiky o 180 až 200 miliard korun.

Lidovky.cz: Levicový recept je asi neosekávat tolik stát v rámci úspor, ale hledat spíše nové příjmy, že?

Ale ano, já jsem pro sekání v rámci úspor. Jsem přesvědčen o tom, že jednu třetinu našeho rozpočtového problému musíme vyřešit úsporami a dvě třetiny musíme vyřešit zvýšením příjmů. Nicméně pokud mluvím o úsporách, tak nemluvím o takových, které dělá tato vláda: tupé škrty.

Peníze nám uspoří třeba zavedení jednotného inkasního místa. Dále třeba to, že proběhne digitalizace a lidé nebudou muset běhat po úřadech nebo že budou omezeny dotace pro velké ziskové firmy a budou nahrazeny půjčkami. Já neříkám, že nemáme pomoc českým firmám, aby se rozvíjely. Ale na druhé straně, jestliže někdo vydělává miliardy korun ročně, tak není důvod mu přisypávat další miliardy na dotacích.

Lidovky.cz: Jak moc je podle vás současná vláda sociálně citlivá?

Nevidím v tomto ohledu žádné konkrétní výsledky vlády. Kdyby KDU-ČSL skutečně byla schopna dělat odpovědnou sociální politiku nebo kdyby toho byli schopni Piráti, tak by nikdy nedošlo k tomu, že na kojeneckou vodu je vyšší DPH než na pornočasopisy. Nikdy by nedošlo k tomu, že se zvyšují daně těm nejmenším živnostníkům, zatímco vláda má strach zdanit miliardáře a velké nadnárodní korporace.

To není sociálně odpovědná politika, to je čistě politika v zájmu těch největších finančních skupin. Je to politika, která jde proti zájmu nízkopříjmových skupin obyvatel: zaměstnanců, drobných živnostníků, seniorů a rodin s dětmi. Vláda dělá čistě politiku ODS a účast Pirátů ani lidovců ve vládě na tom vůbec nic nemění.

Lidovky.cz: Jaké jsou vaše ambice do sněmovních voleb 2025? Vrátit se do sněmovny, nebo míříte výš?

Sociální demokracie se nežene do vládních křesel. Naším cílem je dostat se do sněmovny a vrátit do české politiky reálná témata a konkrétní řešení. To znamená změnu oproti dnešku, kdy vláda přichází s nefunkčními opatřeními a opozice desítky hodin blábolí a žádná vlastní řešení nepřináší. Patnáct poslanců sociální demokracie (období po volbách 2017, pozn. red.) bylo schopno zvýšit rodičovský příspěvek, zavést lepší valorizaci důchodů. Nyní 70 poslanců hnutí ANO a dalších 20 poslanců SPD nedokáže vůbec nic. My bychom tuto vládu i v mnohem menším počtu donutili dělat zodpovědnější politiku.

Lidovky.cz: Jak?

Tím, že bychom ji konfrontovali s lepšími řešeními. Dokázali jsme k tomu donutit Babiše, dokázali jsme k tomu donutit Schillerovou, dokázali bychom k tomu donutit i tuto vládu. My bychom ji z opozice kritizovali tak věcně a tvrdě, že by jí nezbylo nic jiného, než přistoupit na naše návrhy. To je cílem naší práce.

Lidovky.cz: V sobotu také zaznělo, že Sociální demokraté už nikdy nesmí jít do vlády po kolenou. S jakými subjekty si dovedete někdy v budoucnosti případně představit spoluúčast na vládě?

Určitě si nedokážeme představit, že bychom vládli s ODS, TOP 09, SPD či komunistickou stranou. A nedokážeme si představit ani vládu s Andrejem Babišem a současnou podobou jeho hnutí.

Lidovky.cz: Není to trochu limitující?

Není. Když je Sociální demokracie silná, tak se vždycky někdo přidá. Ale už nikdy nesmíme jít do vlády slabí. Raději důstojná opozice, než nedůstojná vláda.