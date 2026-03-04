Letadlo vzlétlo z pražského letiště ve středu před polednem, ale nad Srbskem se otočilo a přiletělo zpátky, vyplývá ze záznamu leteckého radaru. Podle Dufkové bylo důvodem návratu uváznutí cestujících na izraelsko-jordánské hranici.
„Vzhledem k tomu, že z bezpečnostních důvodů může letadlo v Ammánu parkovat jen dvě hodiny, došlo k úpravě letového plánu a let bude vypraven zítra,“ potvrdila redakci iDNES.cz Dufková.
Mluvčí ministerstva Adama Čörgő sdělil, že letadlo poletí ve čtvrtek ve 13:00. Lidé, kteří mají o let zájem, to mají potvrdit na ambasádě. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ve Sněmovně řekl, že letadlo může vyzvednout 189 lidí.
Není jasné, zda cestující za tento repatriační let budou platit. Ministerstvo zahraničí dnes k letu z Jordánska na instagramu napsalo: „Cena letenky je 15 tisíc Kč. Cestující na check-inu podepíší závazek platby, není třeba hradit rovnou.“ Premiér Babiš pak ve vyjádření pro Český rozhlas Radiožurnál odmítl, že by si cestující museli letenku platit.
Ministr zahraničí Petr Macinka odpoledne řekl v Senátu, že cena letu z Jordánska je za nutné náklady třeba i na taxy a pojištění. „Nikdo na tom nemá ani korunu marži, ani korunu zisku, a tato cena se potom rozpočítává,“ řekl ministr k tomu, jak byla stanovena cena 15 tisíc korun.
Jde podle něj o mimořádné lety navíc k linkovým a charterovým letům a lidé čekající na přepravu z Jordánska, Kataru nebo Spojených arabských emirátů by bez těchto letů neměli možnost se tak rychle vrátit domů.
Babiš také Radiožurnálu řekl, že by repatriační lety českých občanů z Blízkého východu mohla částečně financovat Evropská unie, proplatit by mohla až 75 procent nákladů.
Podmínkou je, že Česko nabídne kapacitu těchto letadel i občanům dalších členských států. O financování repatriačních letů Evropskou komisi podle informací Radiožurnálu požádalo i několik dalších států, včetně Slovenska, Francie či Itálie.