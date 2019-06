‚Šmejdi‘ už neútočí jen na seniory, ale i na obecní pokladny. Starostům vnucují smlouvy po telefonu

PRAHA Cílem nekalých praktik pochybných obchodníků, pro něž se vžilo označení šmejdi, nejsou jen senioři, ale nově i obce. Zástupci neznámých firem volají na úřady s nabídkou zařazení do webového katalogu obcí či zřízení reprezentativních stránek. Snaží se z nich přitom manipulativně vymámit ústní souhlas k­uzavření smlouvy. Následně začnou bombardovat vedení obce fakturami a při nezaplacení vyhrožují soudem.

„Za poslední dva měsíce se jedná o desítky případů. Jde ale jen o ty, o nichž víme,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák.

Podnikavci se povětšinou zaměřují na menší obce, podle Polčáka se ale objevily i případy, kdy si vyhlédli také školy zřízené obcemi.

Právě malá sídla, která nedisponují velkou administrativní silou, jsou náchylná k­ tomu, aby záplavě upomínek nakonec podlehla a peníze skutečně poslala. Některá se ale obrátila na policii. Jenže „vykukové“ mají sofistikovanou metodu, jak se s­ muži zákona vypořádat.

Poté, co je vyšetřovatelé osloví, se naoko chytnou za nos a­ s­ omluvou, že došlo k chybě při zadávání údajů do systému, policii sdělí, že fakturu stornují. Často však výzvy k zaplacení chodí na obecní úřady dál.

Uzavírání smluv po telefonu Telefonicky lze smlouvu uzavřít od roku 2012 díky § 1825 občanského zákoníku

Podnikatel má v takovém případě povinnost sdělit za začátku hovoru údaje o sobě a účel svého telefonátu

Podle právních expertů ale v Česku existuje velká skupina lidí, která nechápe, že během hovoru uzavírá smlouvu

Stejně tak existují podnikatelé, kteří tohoto faktu obratně využívají

Ministerstvo spravedlnosti už uvažuje o zrušení možnosti uzavírání smluv telefonicky

Podle jejich návrhu by k uzavření smlouvy bylo nutné písemné vyjádření souhlasu

Odstoupit od po telefonu uzavřené smlouvě můžete do čtrnácti dnů

Nejlépe je tak učinit vždy písemně, v ideálním případě doporučeně

Podvody za pomoci telefonicky uzavřených smluv se objevily už začátkem loňského roku, tehdy mířila na malé podnikatele a živnostníky

Upomínky, které následně podvodníci zasílali, se často tvářily jako úřední psaní

Charakter služeb sjednávaných po telefonu je často velmi pochybný - nabízené webové katalogy nikdo nezná, místa nich jsou tak bezcenná

Scénář je vždy podobný. V kanceláři starosty na obecním úřadě zadrnčí telefon. Obvykle jej zvedne některý z čelných zástupců obce či úředník. Volající se představí tak rychle, že mu často není pořádně rozumět. Především se snaží skrýt tu část představení, jež zahrnuje jméno společnosti, kterou zastupuje.

U té se snaží navodit dojem, že jde o firmu, která má na trhu dobré jméno. Podle Sdružení místních samospráv například často využívají strategie, která vede k ­dojmu, že spadá pod portál Seznam.cz.

Následně v rychlosti představí nabízené služby, které většinou spočívají v zařazení obce do katalogu. To má napomoci jejímu zviditelnění, mimo jiné prostřednictvím lepší pozice v internetových vyhledávačích.

Jak serveru Lidovky.cz řekl Polčák, obchodníci jsou na hovory s obecními zastupiteli dobře připraveni. „Ze způsobu, jakým jsou tyto obce líčeny, lze získat mylný dojem o ­tom, že služby již obec využívá a že jde jen o aktualizace údajů,“ popsal předseda sdružení. Pomocí lehce dohledatelných jmen zastupitelů se dále snaží navodit důvěru.

V závěru poté vyzve politika či úředníka, aby ústně potvrdil uzavření smlouvy. Opět přitom využívá zrychlené řeči, kterou formuluje tak, aby to vypadalo, že volající souhlasí jen se zasláním informací o nabídce služeb nebo se zasláním e-mailu shrnujícího právě aktualizované údaje.

Zastihli mě nepřipravenou

S podobným jednáním se setkala například starostka Rybí na Novojičínsku Marie Janečková. Zástupce jisté společnosti, jejíž jméno server Lidovky.cz zná, jí volal s nabídkou zařazení do webového katalogu obcí.

„Zastihli mě ve chvíli, kdy jsem nedávala dobrý pozor, a ­vychrlili na mě spoustu informací. Odbyla jsem je odkazem na svůj e-mail,“ vylíčila starostka zhruba dvoutisícové obce. Souhlas prý ale s ničím určitě nedávala. Nicméně za čtrnáct dní do Rybí dorazila faktura zhruba na dvanáct tisíc. „Není to málo, ale na druhou stranu to není tolik na to, abyste si vykoupili klid,“ řekla serveru Lidovky.cz Janečková, která odesílatelům faktury e-mailem odpověděla, že s ničím nesouhlasila a nehodlá s nimi záležitost dále řešit. Za dva týdny dorazila další faktura i s upozorněním, že částka nebyla uhrazena.

Zástupcům firmy se prý nedalo dovolat, na svých stránkách má totiž společnost pouze elektronický kontakt. S prosbou o reakci se na něj obrátil i server Lidovky.cz, ale otázky zůstaly bez odpovědi.

Případem se začala zabývat ­policie, která se nakonec spokojila s­ prohlášením, že došlo k chybě. Vyplývá to z vyrozumění, jež do Rybí zaslalo krajské policejní ředitelství a jež má server Lidovky.cz k dispozici. Policisté v něm mimo jiné shledali, že k uzavření smlouvy po telefonu skutečně nedošlo.

Řada obcí raději zaplatí

Jiný postup zvolila další firma, jejíž název server Lidovky.cz rovněž zná. Ta volala starostce Poběžovic u Přelouče Sylvě Káčerové. „Kontaktovali mě s tím, že nám bezplatně vedou stránky a že bezplatná garance už končí. Pokud prý budeme chtít spolupráci prodloužit, dostaneme slevu,“ vypověděla serveru Lidovky.cz Káčerová, která právě byla podle svých slov několik hodin po operaci s celkovou narkózou.

Nebyla si přitom vědoma, že by její obec služeb této firmy využívala. Z komunikace to prý vypadalo, že společnost patří pod portál Seznam.cz, což se nepotvrdilo. Následně dorazila faktura na 6,5 tisíce podle smlouvy, která nešla podle firmy vypovědět a uzavřena měla být telefonicky.

Od doby, kdy na podvody upozornilo Sdružení místních samospráv, se prý zástupci společnosti už neozvali. Stejně jako prvně jmenovaná firma má i tato na svých stránkách jen e-mail, z něhož na dotazy serveru Lidovky.cz neodpověděla.

Případy Poběžovic a Rybí jsou přitom vlastně z těch šťastnějších. „Řada obcí podlehne a zaplatí, aby se složitému jednání s profesionálními podvodníky vyhnula,“ uvedl Polčák.

Vlna podobných podvodů se objevila už loni. Tehdy se oběťmi stávali malé firmy a živnostníci.