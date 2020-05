Smlouva na nová bojová vozidla za 50 miliard korun by měla být podepsána do konce roku

Praha Ministerstvo obrany počítá s podepsáním smlouvy na nová bojová vozidla pěchoty (BVP), která budou stát více než 50 miliard korun. Nákup ve středu podpořil i premiér Andrej Babiš (ANO), který v minulosti kvůli dopadům krize kolem nového koranaviru připustil možnost odložení jejich pořízení.

Armáda se podle předsedy vlády musí modernizovat, řekl po dnešním jednání s představiteli ministerstva a armády. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) je řada nyní provozovaných bojových vozidel pěchoty nepojízdných. Nefunkční je také více než polovina používaných děl, která chce také armáda pořídit nová.



Stěžejním přezbrojovacím projektem je nákup 210 BVP. Ministerstvo obrany by za ně mělo zaplatit asi 52 miliard korun, půjde tak o nejdražší zakázku v historii české armády. Podle Babiše je zakázka na „dobré cestě“, nyní ministerstvo hledá způsob financování. „Byla by škoda, kdybychom tuto zakázku odložili,“ poznamenal.

Náměstek ministra obrany pro akvizice Lubor Koudelka řekl, že smlouva na BVP by mohla být uzavřena do konce roku. Ministerstvo původně předpokládalo, že dodavatele vybere do konce minulého roku, později termín posunulo na polovinu letošního roku. Financování i dodávky nových bojových vozidel by podle současných předpokladů mělo být rozloženo na šest let. Ministerstvo nyní osloví tři firmy, které o zakázku soutěží, zda by bylo možné splátky odložit.

Metnar odmítl, že by ministerstvo mohlo nechat zmodernizovat nyní používaná BVP, označil to za slepou cestu, která by nesplnila standardy NATO. Náčelník generálního štábu Aleš Opata zdůraznil, že nyní používané stroje jsou nemodernizovatelné. Poukázal na to, že v době jejich výroby se válčilo jiným způsobem a vojáci měli jinou výzbroj, poukázal na slabé pancéřování.

Babiš za důležité označil také nákup nových terénních vozů a 52 děl, které by odpovídaly ráži NATO.

Babiš také ve středu na tiskové konferenci armádě poděkoval za její pomoc při epidemii koronaviru.