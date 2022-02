Půta: Docela Babiše chápu, podepsat smlouvu o Turówu tři dny před volbami by jistě neslo politické náklady

Rozhovor

Dohoda ohledně polského dolu Turów rozhádala aktivisty s politiky i politiky navzájem. Liberecký hejtman Martin Půta (SLK) má za to, že kdyby se smlouva podepsala už loni za bývalé vlády, byla by výhodnější. Jáma by byla mělčí, v mezičase se Poláci prokopali hlouběji. „Je to ale rozhodně lepší nástroj, než by bylo pokračování žaloby,“ říká v rozhovoru.