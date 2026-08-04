Koncentrace jedovatého ozonu v Česku: smogová situace platí ve třech krajích

Autor:
  18:07aktualizováno  18:07
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Na okraji Velhartic na Klatovsku hoří les v prudkém kopci pod hradem. Hasiči v...

Na okraji Velhartic na Klatovsku hoří les v prudkém kopci pod hradem. Hasiči v sobotu po 20. hodině uvedli, že mají požár pod kontrolou. (25. července 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

ČHMÚ vyhlásil pro Ústecký kraj, Středočeský kraj i pro Prahu smogovou situaci....
Lidé se koupou u Olomouckých přehrad během vlny horkého letního počasí. (28....
Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
Technické služby města Zlín kropí ulice města vodou během vlny veder v průběhu...
33 fotografií
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v úterý vyhlásil pro celý Ústecký, Středočeský kraj i pro Prahu smogovou situaci kvůli vysoké koncentraci troposférického, tedy přízemního, ozonu. Zejména seniory a děti vyzval k opatrnosti při fyzické námaze venku.

Důvodem je překročení prahové hodnoty 180 mikrogramů na metr krychlový alespoň na jedné z měřících stanic.

Výstraha ČHMÚ platí jak pro Prahu, tak pro celý Ústecký i Středočeský kraj. Varování úřadu platí do odvolání.

ČHMÚ lidem doporučuje, aby se zejména v odpoledních hodinách vyhnuli zvýšené fyzické zátěži venku, jež vede ke zvýšené frekvenci dýchání. „Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti,“ napsal úřad. Při vyšší koncentraci a delším působení ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.

Smogová situace se pro ozon vyhlašuje tehdy, když hodinová koncentrace překročí hranici 180 mikrogramů na metr krychlový. Její překročení se podle předpovědi očekává i v další hodině. Vyšší varovná hranice činí 240 mikrogramů na metr krychlový.

Přízemní ozon vzniká především za horkého počasí vlivem UV paprsků na oxidy dusíku a uhlovodíky v ovzduší.

Úřad v souvislosti s vysokými teplotami již od rána varuje také před rizikem požárů i silných bouřek. Všechny meteorologické stanice na území České republiky v úterý totiž překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen.

Například teplota ve Strážnici na Hodonínsku v úterý dosáhla podle ČHMÚ hodnoty 40,3 stupně Celsia. Poprvé na Moravě tak překročila od začátku měření 40 stupňů.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.