Koncentrace jedovatého ozonu v Česku: smogová situace platí ve třech krajích

Důvodem je překročení prahové hodnoty 180 mikrogramů na metr krychlový alespoň na jedné z měřících stanic.
Výstraha ČHMÚ platí jak pro Prahu, tak pro celý Ústecký i Středočeský kraj. Varování úřadu platí do odvolání.
ČHMÚ lidem doporučuje, aby se zejména v odpoledních hodinách vyhnuli zvýšené fyzické zátěži venku, jež vede ke zvýšené frekvenci dýchání. „Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti,“ napsal úřad. Při vyšší koncentraci a delším působení ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.
Smogová situace se pro ozon vyhlašuje tehdy, když hodinová koncentrace překročí hranici 180 mikrogramů na metr krychlový. Její překročení se podle předpovědi očekává i v další hodině. Vyšší varovná hranice činí 240 mikrogramů na metr krychlový.
Přízemní ozon vzniká především za horkého počasí vlivem UV paprsků na oxidy dusíku a uhlovodíky v ovzduší.
Úřad v souvislosti s vysokými teplotami již od rána varuje také před rizikem požárů i silných bouřek. Všechny meteorologické stanice na území České republiky v úterý totiž překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen.
Například teplota ve Strážnici na Hodonínsku v úterý dosáhla podle ČHMÚ hodnoty 40,3 stupně Celsia. Poprvé na Moravě tak překročila od začátku měření 40 stupňů.