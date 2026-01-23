„Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 (polétavý prach) informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu 24 hodin není předpokládán jeho pokles,“ uvedli meteorologové.
Meteorologové nepředpokládají, že během 24 hodin klesnou dvanáctihodinové průměrné koncentrace polétavého prachu pod 100 mikrogramů na metr krychlový. Je možné, že v blízké době vyhlásí rovněž regulaci, při které už firmy musejí dodržovat ekologická opatření.
Důvodem jsou velmi špatné rozptylové podmínky. „Sešly se nám dvě hlavní příčiny. Jednak je to teplotní inverze, která tvoří jakousi pokličku a znečištění se tak nemůže dostat do vrchních vrstev atmosféry. Zároveň nefouká vítr, takže se nemůže rozptýlit ani horizontálně,“ vysvětlila Eva Richtaríková z ostravské pobočky ČHMÚ.
Český Těšín šestkrát překonal limit
Dodala, že když už zafouká, jde o slabý severovýchodní vítr, což situaci ještě komplikuje, protože ten přináší znečištění z Polska. „Podobné rozptylové podmínky by měly vydržet i zítra. Výraznější zlepšení může nastat v průběhu neděle, ale je to ještě poměrně daleko, takže to nelze časově více upřesnit,“ dodala meteoroložka.
Nejhorší kvalitu vzduchu k deváté hodině ranní hlásily ostravské měřicí stanice v Porubě, Mariánských horách a také stanice v Nošovicích a v Českém Těšíně.
Vůbec nejhorší množství polétavého prachu v ovzduší za posledních 24 hodin má Český Těšín, k deváté hodině ráno tam čítalo 307 mikrogramů na metr krychlový, bylo tedy šestinásobně nad limitem, kteří je stanoven na 50 mikrogramů na metr krychlový. Koncentrace se tam během dopoledne ještě postupně zvyšovaly.
Pro Ostravsko je to po dlouhé době návrat do minulosti. Naposledy tam kvůli vysokým koncentracím prašného aerosolu platila smogová situace 27. až 29. prosince 2024, trvala dva dny a dalších bezmála čtrnáct hodin. Od 28. prosince 2024 platila také regulace, velké průmyslové podniky musely svou výrobu omezit na 32 hodin a 45 minut.
Lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečními nemocemi, ale i malé děti nebo senioři by měli omezit fyzickou zátěž a zbytečně nechodit ven.
„Doporučujeme maximálně využívat hromadnou dopravu namísto osobní automobilové. Majitele kotlů na pevná paliva žádáme, aby zvýšeně dbali na jejich správný provoz a spalovali v nich pouze palivo, pro ně určené,“ uvedl ČHMÚ.
Region, v minulosti silně zatížený znečištěným ovzduším, kdy v zimě častokrát platila smogová situace, si v posledních letech užíval značně lepšího stavu. V letech 2022 a také v loňském roce nečelil žádné smogové situaci.
Loni dokonce žádná ze stanic nepřekročila zákonem stanovený počet pětatřiceti dní s nadlimitním množstvím prachu v ovzduší. Věřňovice na Karvinsku za celý rok ohlásily 27 takových dní, a to bylo nejvíce v kraji. Letos zatím panují horší rozptylové podmínky a stejná stanice hlásí nadlimitní množství prachu zhruba co druhý den.
Spojováno to bylo s plošnými dotacemi na nové domácí kotle, s útlumem výroby v ostravské huti Liberty, nyní Nová huť, a v neposlední řadě i díky příznivým meteorologickým podmínkám bez inverzí.
