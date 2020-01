Smoljak mladší žádá od Žižkovského divadla 500 tisíc korun. Nejde o peníze, ale o princip, říká

Filip Smoljak, syn zesnulého herce a režiséra Ladislava Smoljaka, u Městského soudu v Praze vymáhá půl milionu korun od Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Režijní zpracování konkrétních divadelních her je podle Smoljaka mladšího autorským dílem jeho otce, tedy chráněné právem a plyne z něj podíl ze zisku.

Smoljak proti Cimrmanům. U soudu se pere za otcova práva, v prvním kole vyhrál 140 tisíc

Podle Smoljakova advokáta Michala Šalamouna žaloba o autorská práva sahá do roku 2015. Za dobu čtyř let tedy částka plnění prý dosáhla přibližně 500 000 korun. Žaloba se týká cimrmanovských her Akt, Vyšetřování ztráty třídní knihy a Cimrman v říši hudby a dalších 12 her Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. Podle Smoljaka mladšího jeho otec vnesl do děl typické prvky, jako jsou některé specifické pohyby postav, načasování mluvy a další. Uvedl to u pondělního soudu.



„Nejde nám o peníze, ale o princip, aby byla dodržena práva po mém zesnulém otci,“ hájil se Smoljak, který by prý penězi chtěl podpořit malé divadelní projekty.

Podle advokáta žižkovského divadla Františka Vyskočila není pochyb, že se Ladislav Smoljak výrazně na režii her podílel. Výklad režie jako autorského díla, na které se vztahují licenční práva, je ale podle něj sporný.

Šalamoun argumentoval tím, že různé inscenace klasických děl se také liší podle toho, kdo je režíroval, uvádí server Novinky.cz.

Jednání bylo nakonec odročeno na duben. Soudce Filip Liška chce vzhledem k dalším navrhovaným důkazům k příštímu soudu zřejmě přizvat i zástupce uměleckých agentur, které se starají o tantiémy divadelníků.

Smoljak mladší nežaluje poprvé

Druhý nejstarší Smoljakův potomek vede více podobných sporů. Například s divadlem v Prostějově, který údajně v současnosti řeší Nejvyšší soud, k němuž spolu s advokátem podal odvolání, když krajský soud žalobě nevyhověl. Další podobný případ loni smetl ze stolu Krajský soud v Plzni, který uznal režiséra za výkonného umělce, nikoli autora. Městský soud v Praze nicméně již v minulosti žalobě Smoljaka mladšího právě proti Žižkovskému divadlu Járy Cimrmana vyhověl, organizace mu tehdy musela vyplatit na 140 tisíc.



Filip Smoljak se svých údajných práv soudně domáhá jako jediný potomek režiséra. Již v minulosti řešil několik dalších sporů s menšími divadly, ty se ale podle něj obešly bez žaloby. Šlo prý o tisícovky.