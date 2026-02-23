Leželi dlouho mrtví. Policie vyšetřuje smrt seniorského páru na Nymbursku

„V Lysé nad Labem jsme nalezli dvě těla bez známek života. Na místo byli povoláni také nymburští kriminalisté a koroner, který bude ohledávat těla, a určí předběžnou příčinu úmrtí, vyloučí, či potvrdí cizí zavinění,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.
Dodala, že v případu bude také nařízena soudní pitva. „Těla tam pravděpodobně byla delší dobu, ale v tuto chvíli nedokážeme říct, jak dlouho,“ konstatovala Richterová.
Policie podle Richterové zatím nepracuje s variantou cizí zavinění. „Jedná se o muže a ženu seniorského věku, pravděpodobně pár,“ řekla mluvčí. Další informace neuvedla.
Lysá nad Labem (orientační místo incidentu)
