Skvělý vypravěč a neúnavný bojovník proti Rusku, vzpomíná Niedermayer na Štětinu

„Jaromír byl velký bojovník v politice za věci, které považoval za důležité,“ řekl iDNES.cz europoslanec Luděk Niedermayer. Se Štětinou mezi lety 2014 a 2019 zasedal v Evropském parlamentu.

Jako nejdůležitější za jejich pětiletou spolupráci v Bruselu a ve Štrasburku Niedermayer vnímá Štětinovu neúnavnou a přesvědčivou snahu seznámit ostatní s tím, co je Putinův režim zač. Jeho hlavním tématem bylo právě Rusko a válka na Donbase, která začala ve stejný rok, co byl Štětina zvolen europoslancem.

„Byl ale zkrátka skvělý i jako člověk a já jsem velmi rád, že jsem mohl být jeho kolegou a bavit se nejen o práci, ale i neformálních věcech. Odešel muž, který toho za sebou nechal hrozně moc,“ dodal Niedermayer.

Podle něj toho Štětina udělal mnoho pro Česko i pro Evropu. „Po anexi Krymu bojoval za to, aby se k Putinově Rusku nepřistupovalo kamarádsky, ale jako k hrozbě. Přestože pro nás to bylo jednoduché přijmout, tak přesvědčit i lidi mimo Evropu, kteří chtěli žít v iluzi, to bylo mnohem složitější. Myslím, že Unie si po začátku agrese na Ukrajině udělala na Rusko jasný názor také díky němu,“ míní Luděk Niedermayer.

Znalec Ruska

Štětina měl podle něj velké znalosti o Rusku, s čímž se pojila i jeho perfektní ruština „V parlamentu měl reputaci a zval na jeho půdu různé lidi, které o ruském režimu dokázali barvitě vyprávět. Jaromír byl bojovník, který pochopil, co v té době spoustě lidí nedocházelo,“ uvedl.

Štětina před vstupem do politiky působil jako válečný reportér z oblastí bývalého Sovětského svazu, od 70. let minulého století pořádal výpravy na Sibiř a do Asie. Po revoluci se stal členem redakce Lidových novin, která ho vyslala jako zpravodaje do Moskvy.

Mimo politiku Niedermayer vzpomíná i na zážitky z cest do Štrasburku, kde Evropský parlament sídlí. „To jsou často legrační historky. Když jsme oba jezdili auty do Francie, navigace ještě tak skvěle nefungovaly. Vždy jsme si cestou volali, kde se sejdeme na kafe a kudy jet, abych se vyhnuli zácpám. Jaromír zahajoval cesty hláškou Musím kopnout do vrtule a vyrážíme,“ řekl europoslanec.

„Jednou mi volal, že se s týmem zapovídali natolik, že jim cestou došel benzín. To dokazuje, jak poutavý vypravěč byl. Ten elán samozřejmě přenášel i na půdu parlamentu,“ dodal Luděk Niedermayer.

Jaromír Štětina před zvolením do europarlamentu působil jako senátor, v horní komoře českého parlamentu zasedal deset let a snažil se zde například zakázat komunistickou stranu.