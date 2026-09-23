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Tragická smrt na vysokoškolských kolejích. Po pádu z budovy zemřela nezletilá dívka

Autor:
  14:33aktualizováno  14:33
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Pražské koleje Kajetánka v Břevnově | foto: Daniel Baránek CC-BY-SACreative Commons

K pádu mladé ženy z jednoho z horních pater budovy kolejí v Praze 6 vyjížděli policisté v úterý večer. Podle dostupných informací za událostí nestojí cizí zavinění, policie však událost nadále prověřuje a nařízena byla také soudní pitva.

„Včera kolem půl sedmé hodiny večer jsme zasahovali u vysokoškolských kolejí. Bohužel, dívka pád nepřežila,“ potvrdil redakci iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.

Dívka podle Rybanského spadla ze 14. či 15. patra, cizí zavinění policie nepředpokládá.

Koleje Kajetánka na pražském Břevnově spravuje Univerzita Karlova.

Policie podrobnější informace nechtěla poskytnou s ohledem na věk dívky, která byla podle slov Rybanského mladistvá.

Je tedy otázkou, co nezletilá dívka na vysokoškolských kolejích dělala, či jak se do budovy dostala.

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