Peklo na dálnici před Brnem. Dvě tragické nehody i požár, jeden z řidičů uhořel

O obnovení provozu informovalo Národní dopravní informační centrum.
Dálnici ve čtvrtek odpoledne na 4. a 8. kilometru před Brnem obousměrně uzavřely dvě tragické nehody. Ve směru na Břeclav se plně otevřela před 18:00, ve směru na Brno až v noci na dnešek.
Po nehodách se na dálnici D2 vytvořily dlouhé kolony. Policie poté osobní auta začala vracet protisměrem.
První tragická nehoda na D2 před Brnem se stala okolo 14:00 na čtvrtém kilometru ve směru k městu, když narazilo osobní auto do kamionu stojícího na konci tvořící se kolony.
„Důvod tohoto manévru zjišťujeme, zatím tedy pro nás z neznámých příčin sjelo osobní vozidlo do nákladního vozu,“ nastínil policejní mluvčí Petr Vala.
Řidič osobního vozu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. „Pacient zemřel ještě před naším příjezdem,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
„Dechová zkouška u řidiče zahraničního kamionu byla negativní,“ sdělil Vala.
Dálnice byla po nehodě krátce uzavřena, policie doporučovala objízdnou trasu přes exit 11 Blučina, kde se tvořila dlouhá kolona. Poté se zprůjezdnila levým jízdním pruhem.
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Kolem 15:30 zablokovala dálnici druhá nehoda. Jiný kamion se tentokrát střetl s dodávkou mající přívěsný vozík. Ke střetu došlo o čtyři kilometry dále. Také při této havárii řidič dodávky zemřel, když ve voze uhořel.
Záchranná služba na místo vyslala podle mluvčí Bothové šest posádek včetně vrtulníku a velkokapacitního sanitního vozu. „I v tomto případě šlo o úmrtí ještě před naším příjezdem,“ uvedla Bothová.
„V koloně, která se vytvořila za první nehodou, z dosud nezjištěných příčin narazil řidič dodávky s přívěsným vozíkem do kamionu, oba vozy začaly hořet, probíhají hasební práce,“ popsal Vala.