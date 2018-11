Smrtelně jedovatá mamba z Hlubočep má nový domov. Muž, jenž hada chytil, si ho vystavil v pracovně

PRAHA Had, jenž na sebe počátkem října strhl pozornost takřka celé tuzemské veřejnosti, má nový domov. Smrtelně jedovatou mambu zelenou, spojovanou s údajným uštknutím ženy v pražských Hlubočepích a následným únikem, si u sebe nechal herpetolog Tomáš Bublík. Našel pro ni speciální místo ve své pracovně.

„Had má příběh, stál mě spoustu času, úsilí a peněz, tak jsem se rozhodl, že ho takto jako solitéra vystavím,“ odůvodnil Bublík pro Lidovky.cz rozhodnutí ponechat si mambu. „Zvířata v bytě běžně nemám, tohle je jediné. Zaslouží si hezkou pozici, takhle ho mám na očích,“ doplnil.

Prudce jedovatý plaz je podle něj aktuálně umístěný v jednom z nejbezpečnějších terárií. Jeho konstrukce je vařená z tažené oceli a zabezpečena řadou ochranných prvků. „Kdyby ji chtěl někdo rozbít kladivem či se do ní dostat násilím, tak se mu to nepodaří,“ přiblížil herpetolog.

Návrat hlubočepské mamby zelené do volné přírody podle Bublíka nepřipadal v úvahu. Had prý není v takovém fyzickém stavu, aby přesun zvládl. Tento krok by zároveň nebyl logisticky snadný.



„Je to zvíře, které není žádnou úmluvou, ani zákonem chráněné. Když jej pošlete zpět do Afriky, aby ho pustili do vodního biotopu, tak ho spíše vezmou klackem a hodí ho do koše,“ uvedl Bublík s tím, že tamní obyvatelé nemají k podobným druhům patřičný vztah.

Plaz je podle jeho slov „pošramocený“ a bude potřebovat spoustu času, aby se zcela zotavil. Herpetolog ovšem netuší, zdali je současný stav mamby způsobený situací při pátrání v Hlubočepích, či následkem dřívějšího nešetrného odchytu v Africe. Odhadem tříleté zvíře by se prý klidně mohlo dožít až dvaceti let, kdyby se mu dařilo nadmíru dobře.



Tomáš Bublík mambu odchytil společně s chovatelem Janem Masopustem, pracovníkem pražské zoo, 5. října po několikadenním honu. Následně se u něj had také zotavoval. Plaz údajně unikl z domu v pražské ulici V Bokách I večer 2. října poté, co měl uštknout třicetiletou ženou, která jej chovala bez povolení.

Dům v pražských Hlubočepech, z něhož měla mamba zelená uniknout.

Později se objevily informace, že se žena nechala kousnout záměrně. Zanechat měla i dopis na rozloučenou. O několik dní později v nemocnici zemřela. Podle zástupců nemocnice ovšem její úmrtí nesouviselo s uštknutím. Pozadí nejasného případu stále šetří policie.