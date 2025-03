Šéf stomatologické komory Roman Šmucler vyvěsil v minulých dnech na sociální síti informaci, že dostal nabídku k převzetí ostravské zubní kliniky AJNA dental clinic s.r.o., která pečuje zhruba o 26 tisíc pacientů a zajišťuje i pohotovost. Připojil svůj komentář i detaily „inzerátu,“ ve kterém zprostředkovatel nepravdivě oslovuje zájemce jménem jednatele společnosti Lubomíra Berana a nabízí odkup stoprocentního podílu za 220 milionů korun. Nechybí informace o mnohamilionovém ročním obratu i zisku firmy a také předpoklad, že vzhledem ke zvýšené poptávce po ošetření se dá očekávat zvýšení výnosu až o 30 procent.

„Jak jsem říkal, že pohotovost na pojišťovnu není charita a vesměs dotuje státní nemocnice, tak v soukromých rukách s návaznými provozy – laboratoř, implantáty, je to terno. Kdybych měl čas, tak to koupím ihned a dám hodně. Jen si domluvte pokračování monopolu na pohotovost! Business roku ve stoma! Doporučuji,“ okomentoval to ironicky Šmucler.

Pod jeho příspěvkem se záhy začaly množit desítky naštvaných komentářů. „Tohle nemá se zdravotnictvím nic společného. Člověk si platí zdravotní pojištění a klasickou bezdoplatkovou zubní péči nedostane. Když má problém, tak musí k soukromému zubaři a nechá tam „ledvinu“. Hnus velebnosti,“ napsal například pan Tomáš.

Někteří lidé se provozovatele kliniky zastali s tím, že jsou rádi, že někdo pohotovost provozuje. „Není o co stát. Chodí tam hlavně lidé, kteří nemají svého zubaře,“ zmínil jeden z diskutujících. Byl však v menšině.

Je to lež. Nic neprodávám, brání se majitel

Informace o prodeji zubní kliniky se šíří jako blesk. Asi i proto, že její majitel Lubomír Beran je z více důvodů poměrně známým lékařem. Mimo jiné nabízí zubní prohlídky školním dětem z Karvinska, které nemají svého zubaře. To se nelíbí šéfovi stomatologické komory. Loni Beran navíc neúspěšně kandidoval proti Šmuclerovi ve volbách na funkci prezidenta komory.

Ale zhruba rok Beran také čelí trestnímu stíhání, on i jeho klinika, za újmu na zdraví a civilní žalobě o odškodné. Trestní oznámení i žalobu podal bývalý pacient Petr Večeřa, který požaduje téměř čtyři miliony korun za to, že mu Beran vytrhal 18 zubů, zhotovil špatné protézy a poškodil čelisti. Znalci, kteří zpracovali písemné posudky, jsou na straně pacienta. Spor je však komplikovaný a soudkyně zatím nerozhodla, ani policie ještě vyšetřování neuzavřela.

Beran od začátku jakékoli pochybení odmítá a tvrdí, že vše je komplot proti němu, za kterým stojí Šmucler. Ten to odmítá a Beranovu argumentaci považuje za legrační.

Podle Berana je ale Šmucler jedním z lékařů, kteří Večeřu ošetřovali poté, co u něj přerušil léčbu. A nová kauza s „prodejem“ kliniky ho jen utvrzuje v přesvědčení, že se mu šéf stomatologické komory snaží škodit. „Žádnou kliniku neprodávám, ani se k tomu v nejbližších letech nechystám. Je to lež, jejímž jediným cílem je zničit mě i moji firmu, která zaměstnává 70 lidí. Šmuclerovi vadí, že prosazuji zubní péči na pojišťovny. On by chtěl, ať všichni pacienti platí co nejvíc,“ líčí Beran.

Majitel zubní kliniky netají, že se Šmuclerovi jeho záměr zčásti daří. „Zaměstnanci jsou nervózní, že přijdou o práci. Volají a vyptávají se i další lidé. Mimo jiné mě požádali o schůzku zástupci banky, u které mám úvěr. Vzhledem k situaci už advokátní kancelář Sýkora, Kania & Partneři poslala panu Šmuclerovi předžalobní výzvu, ve které od něj žádáme stažení informací o prodeji kliniky, dvakrát 15 tisíc korun odškodného a omluvu za poškození dobrého jména mého i mojí kliniky,“ říká Beran s tím, že peníze chce věnovat na dobročinné účely.

„Vyzvali jsme pana Šmuclera, aby se zdržel zásahů do dobré pověsti a porušování osobnostních práv našich klientů, tedy kliniky i jejího majitele,“ potvrzuje advokát Martin Sýkora.

Roman Šmucler ještě v úterý dopoledne tvrdil MF DNES, že zveřejněné informace o prodeji Beranovy kliniky považuje za pravdivé. „Dostal jsem oficiální nabídku od známé společnosti, která se zabývá zprostředkováním prodeje realit včetně zdravotnických. Lékař už má přes sedmdesát let, asi chce skončit,“ zmínil. Podotkl, že o kliniku nestojí, protože nemá čas jezdit do Ostravy.

Která realitní firma ho s nabídkou oslovila, však uvést nechtěl. A v úterý večer už ze sociální sítě celý svůj post o prodeji kliniky i s komentáři smazal. O tom, zda se také omluví a zaplatí požadované odškodné, nebo si počká na případný soud, ale zatím mluvit nechce. „Ještě jsem to neřešil s právníkem, s komorou, s nikým,“ vysvětluje Šmucler.

Od jednoho z dalších podnikatelů ve zdravotnictví, kterým přišla stejná nabídka převzetí ostravské zubní kliniky, redakce zjistila, že „prodejcem“ je realitní makléř Josef Bílek, který působí například jako jednatel společnosti Vlarus se sídlem v Praze.

Redakce Bílka kontaktovala na telefonním čísle, které uvádí pod nabídkou prodeje kliniky. Muž potvrdil, že kliniku skutečně nabízí, ale jako soukromá osoba, která rozumí realitám. Na přímý dotaz, zda se na tom domluvil s jejím majitelem, bez okolků přiznává: „Pan doktor o tom neví.“

Jako v divokých devadesátých letech

Stejně otevřeně reaguje i na dotazy, jak může nabízet kliniku bez vědomí majitele a jak stanovil kupní cenu. „Částku jsme odhadl. Věřím, že když najdu kupce a přijdu s dobrou nabídkou, majitel kliniku prodá,“ líčí v klidu.

„Připomíná mi to divoké devadesátky. Když si chtěl někdo vyřídit účty, na někoho zatlačit a přimět ho k tomu, aby něco udělal, nebo naopak s něčím přestal, zveřejnil podobný inzerát. Stačilo třeba napsat, že hledá další věřitele konkrétního člověka či firmy, a mnohdy dosáhl svého. I když dotyčný nic nedlužil, věděl, že špatná pověst ho může poškodit,“ říká ostravský právník David Jünger. Majiteli kliniky doporučuje obrátit se na policii.

Lubomír Beran dlouho netušil, kdo jeho kliniku nabízí. „Mě poškodil Šmucler, který podvodnou nabídku zveřejnil, aniž se mě na to jako člena stomatologické komory předem zeptal. Pokud nezareaguje na naši předžalobní výzvu, podáme trestní oznámení. A jelikož se „prodejce“ zaštítil mým jménem, zvážíme právní kroky i vůči němu,“ dodává Beran.

Realitní komora Bílka vyškrtne

MF DNES oslovila i Realitní komoru České republiky, jejímž členem byl ještě v úterý odpoledne i Josef Bílek. „S podobným případem prodeje realit v takové ceně a rozsahu bez vědomí majitele jsme se zatím nesetkali. Je to porušení zákona o realitním zprostředkování. Každý realitní makléř by měl mít podepsanou smlouvu o zprostředkování prodeje. Majiteli firmy, kterou nabízí bez jeho vědomí a podepsané smlouvy, bych doporučil podat trestní oznámení,“ říká viceprezident komory Libor Urban.

Poté, co situaci prověřil, ještě dodal, že Bílek už členem Realitní komory nebude. „Vyškrtneme ho, protože patří k lidem, kteří neplatí příspěvky. Ale i kdyby platil, jeho postup by byl na vyškrtnutí pro hrubé porušení etického kodexu,“ vysvětluje viceprezident Urban.

Obratem také požádal o výmaz makléře Josefa Bílka ze seznamu členů na webových stránkách komory. Od úterního večera už tam Bílkovo jméno není.