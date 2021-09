Nejméně mladých v samostatné české historii: to je vizitka, kterou ponesou letošní říjnové sněmovní volby. Kandidátní listiny politických stran letos obsahují jen 307 jmen lidí do 29 let. Z celkového objemu 5256 kandidujících tak tvoří jen 5,84 procenta. Tak malou část těch, kteří chtějí proniknout do sněmovny, ještě mladí nikdy netvořili.