Snad budou nové tváře ve vedení lidovců tažní koně, ne chovní, řekl Bělobrádek

Brno Bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se nebojí velké obměny v předsednictvu KDU-ČSL a mnoha nových lidí. Řekl to v neděli v Brně při oslavách stého výročí strany. Bělobrádek vedl lidovce přes osm let, v pátek ho vystřídal poslanec Marek Výborný. Do předsednictva se dostali také tři mladí náměstci různých primátorů. Bělobrádek doufá, že mladí koně budou tažní, a ne chovní. Výborný podle něj sice nemá tolik zkušeností, ale nemá za sebou ani chyby.

Na sjezdu strany v Brně, který byl od pátku do soboty, se kromě Výborného jako předsedy stala první místopředsedkyní senátorka Šárka Jelínková. Jako jediný místopředseda obhájil post předseda poslaneckého klubu Jan Bartošek. Dalšími třemi místopředsedy se nově stala mladá trojice, a to náměstek brněnské primátorky Petr Hladík, náměstek jabloneckého primátora Štěpán Matek a náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec. „V kuloárech jsme se bavili, že jsme to možná s novými mladými tvářemi přehnali. Ale já bych se toho nebál. Ono se to poddá,“ řekl Bělobrádek.



Podle něj má nové předsednictvo zastoupení Sněmovny, Senátu i regionů. „Myslím, že bude zajímavý nový tandem Marek Výborný a Šárka Jelínková. K tomu se přidá zkušenost Honzy Bartoška. A pak tam máme nové koně, tak snad budou tažní, a ne chovní,“ řekl Bělobrádek. „Myslím, že to bude fungovat, pokud budou ochotní také naslouchat zkušeným,“ dodal bývalý ministr pro vědu, výzkum a inovace.

Výborný podle něj sice nemá tolik zkušeností, ale nemá za sebou ani chyby. „Já sám bych dnes například při vyjednávání o vládě neustoupil z toho, že tam nemá být člověk bez čistého lustračního osvědčení. Stejně tak si myslím, že jsem měl být razantnější a uvážlivější u uspěchané koalice se Starosty a nezávislými. Nebyl jsem jejím příznivcem a neměl jsem se nechat přesvědčit, když strana nebyla jednotná,“ vrátil se Bělobrádek k předvolební koalici se STAN, ze které pak sešlo.



Nadále zůstane v celostátním výboru strany. „Budu mít i čas se více věnovat regionu, kde jsem poslancem, krajským zastupitelem a také řadovým zastupitelem ve městě. Budu se věnovat manželce a dětem. Budu také číst knihy, věnovat se zahradě a možná napíšu i nějaké písňové texty,“ doplnil Bělobrádek.

KDU-ČSL v neděli v Brně po dvoudenním sjezdu oslavuje sté výročí vzniku. „Do dalších sto let bych si přál, aby KDU-ČSL a celá republika neprošla žádnými nedemokratickými režimy. Zažili jsme dva a oba zdecimovali naši členskou základnu a naše obyvatele. Přál bych si dalších sto let v demokracii,“ uzavřel Bělobrádek.