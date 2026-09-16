Začne boj poslanců o konec poplatků ČT. Datum závisí i na hlasování o vládě

Termín „okamžitě“ podle něj může znamenat příští týden ve čtvrtek, ale definitivně o termínu podle Okamury rozhodne vládní koalice zítra ráno, kdy bude jednat i o návrhu státního rozpočtu na příští rok.
Mimořádná schůze k hlasování o nedůvěře vládě má přednost a musí se konat do sedmi dnů
Záleží totiž i na to, kdy podá opozice svoji žádost o mimořádnou schůzi s hlasováním o nedůvěře vládě. Ta má přednost před jinými schůzemi, upozornil předseda Sněmovny.
Musel by schůzi s hlasováním o nedůvěře vládě svolat bez zbytečného odkladu, což podle parlamentních právníků znamená do sedmi dnů.„Je to takový ping pong,“ řekl Okamura.
Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu schválila vláda v polovině června vláda. „Obě média neprojevila zájem, aby šetřila,“ prohlásil tehdy premiér Andrej Babiš.
I když vláda původně zamýšlela, že by koncesionářské poplatky měly skončit od příštího roku, už nyní je zřejmé, že tak to nebude.
Opozice chce bránit změně financování ČT a rozhlasu co nejdéle
S plánem Babišovy vlády kategoricky nesouhlasí opoziční strany a chtějí využít všech dostupných prostředků, aby změnu financování obou veřejnorprávních médií bránila co nejdéle.
Zabránit tomu v tomto volebním období nemůže, pokud zůstane koalice jednotná. Má ve Sněmovně 108 hlasů z 200, což je dost, aby přehlasovala i předpokládané veto Senátu, který ovládá opozice, i případné veto prezidenta Petra Pavla.
Pro obě veřejnoprávní média by schválení vládního návrhu znamenalo masivní propouštění. Vyplynulo to z vyjádření šéfa České televize Hynka Chudárka a generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala.