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Začne boj poslanců o konec poplatků ČT. Datum závisí i na hlasování o vládě

  12:42
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Tomio Okamura na tiskové konferenci k vyhlášení mimořádných schůzí Poslanecké...

Tomio Okamura na tiskové konferenci k vyhlášení mimořádných schůzí Poslanecké sněmovny. (16. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tomio Okamura na tiskové konferenci k vyhlášení mimořádných schůzí Poslanecké...
Tomio Okamura na tiskové konferenci k vyhlášení mimořádných schůzí Poslanecké...
Tomio Okamura na tiskové konferenci k vyhlášení mimořádných schůzí Poslanecké...
Tomio Okamura na tiskové konferenci k vyhlášení mimořádných schůzí Poslanecké...
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Na parlamentní půdě začne zřejmě již příští týden dlouho očekávaný boj o televizní a rozhlasové poplatky, které chce zrušit vláda Andreje Babiše. Koalice ANO, SPD a Motoristů chce místo koncesionářských poplatků financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura řekl, že chce mimořádnou schůzi kvůli tomu „okamžitě“.

Termín „okamžitě“ podle něj může znamenat příští týden ve čtvrtek, ale definitivně o termínu podle Okamury rozhodne vládní koalice zítra ráno, kdy bude jednat i o návrhu státního rozpočtu na příští rok.

Mimořádná schůze k hlasování o nedůvěře vládě má přednost a musí se konat do sedmi dnů

Záleží totiž i na to, kdy podá opozice svoji žádost o mimořádnou schůzi s hlasováním o nedůvěře vládě. Ta má přednost před jinými schůzemi, upozornil předseda Sněmovny.

Musel by schůzi s hlasováním o nedůvěře vládě svolat bez zbytečného odkladu, což podle parlamentních právníků znamená do sedmi dnů.„Je to takový ping pong,“ řekl Okamura.

Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu schválila vláda v polovině června vláda. „Obě média neprojevila zájem, aby šetřila,“ prohlásil tehdy premiér Andrej Babiš.

I když vláda původně zamýšlela, že by koncesionářské poplatky měly skončit od příštího roku, už nyní je zřejmé, že tak to nebude.

Opozice chce bránit změně financování ČT a rozhlasu co nejdéle

S plánem Babišovy vlády kategoricky nesouhlasí opoziční strany a chtějí využít všech dostupných prostředků, aby změnu financování obou veřejnorprávních médií bránila co nejdéle.

Zabránit tomu v tomto volebním období nemůže, pokud zůstane koalice jednotná. Má ve Sněmovně 108 hlasů z 200, což je dost, aby přehlasovala i předpokládané veto Senátu, který ovládá opozice, i případné veto prezidenta Petra Pavla.

Pro obě veřejnoprávní média by schválení vládního návrhu znamenalo masivní propouštění. Vyplynulo to z vyjádření šéfa České televize Hynka Chudárka a generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala.

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