Hrál jste si na pískovišti, když jsem prodával hnojiva, řekl Babiš Výbornému

„Pan premiér Fiala za poslední týden skutečně podal, a myslím to ironicky, skvělý výkon. Lhal v pořadu CNN paní Tománkové, vyhrožoval zemědělcům, chová se jak král vůči poddaným, a když nebudete poslušní, tak nedostanete nic a hlavně zásadně narušil vztahy se Slovenskem,“ pustil se Babiš také do nepřítomného předsedy vlády Petra Fialy.

Premiér totiž ve čtvrtek ve Sněmovně řekl, že vláda bude po protestu zemědělců přemýšlet o tom, zda nedat 2 miliardy korun radši někomu jinému než zemědělcům. „Já to chápu jako protest proti těm dvěma miliardám korun navíc,“ řekl předseda vlády při interpelacích, když odpovídal na otázku poslance SPD Oldřicha Černého.

Babiš vyčetl Fialovi, že vyměnil Slováky za Ukrajince

Předseda opozičního také vyčetl nepřítomnému premiérovi, že vyměnil Slováky za Ukrajince a dělá aktivistickou zahraniční politiku, uvedl Babiš.

„Od samého nástupu této vlády pro pana premiéra na prvním místě nejsou ani občané České republiky, ale Ukrajinci, stále. A my nemáme nic proti Ukrajincům. Tohle je zásadní chyba a jenom potvrzuje to, že zahraniční politika této vlády a pana premiéra je aktivistická a vůbec zahraniční politice nerozumí,“ vrátil se Babiš k rozhodnutí vlády zrušit na neurčitou dobu společné jednání české a slovenské vlády. Vidí za tím slovenské prezidentské volby.

Kdybyste potřeboval kapesník, tak vám rád půjčím, řekl šéfovi ANO ministr zemědělství

Za vládu reagoval na vystoupení Babiše ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL a mluvil o okénku plné lží, dezinformací a breku.

„Kdybyste potřeboval kapesník, tak vám rád půjčím, protože to je neuvěřitelné, co tady předvádíte,“ řekl Výborný Babišovi.

„Pokud jde o tu Ukrajinu, na kterou vy tady uboze útočíte, tak prodloužení bezcelní dohody není za stejných podmínek. Je to za podmínek rozšíření o komodity, kde bude nastaven automat, kde nebudou nastavena automatická ochrana opatření. Týká se to vajec, kuřecího masa, cukru. A my usilujeme, já i pan premiér, aby se to rozšířilo o obiloviny a o olejniny. Čili jestli tady někdo hájí zájmy českých zemědělců, českých farmářů, tak jsem to já a naše vláda. To vám mohu garantovat,“ řekl ministr zemědělství.

A „schytal“ to pak od Babiše. „No, já nevím, co pan ministr chtěl těmi kapesníky říct. Co jste tím chtěl říct, pane ministře? Vy jste o málo starší než moje starší dcera,“ rozčiloval se předseda ANO.