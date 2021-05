Sněmovna projedná Hamáčkovu cestu v uzavřeném režimu. Přítomni budou šéfové tajných služeb či nejvyšší žalobce

Praha Poslanci projednají Hamáčkovu cestu do Moskvy za zavřenými dveřmi. Přítomni budou šéfové tajných služeb, nejvyšší žalobce a policejní prezident. Sněmovna bude jednat o zrušené cestě vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy na návrh koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) hned v úvodu pokračování schůze. Informace mají poslancům podat Hamáček i premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle serveru Seznam Zprávy chtěl Hamáček v Rusku vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V a za uspořádání summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Hamáček to popírá.

„Je kolem toho velké množství otazníků a spekulací,“ uvedl předkladatel návrhu, předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Sněmovna by měla podle něho jednat neveřejně, vystoupit by měli ředitelé tajných služeb, tedy Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl a Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Koudelka už do dolní komory dorazil.

Hamáček na plénu uvedl, že zpráva zpravodajského serveru byla „plná lží a nesmyslů“. Jak řekl, dotýká se jeho osobně i České republiky.

Předseda Starostů Vít Rakušan by se chtěl dozvědět, že zveřejněné informace nejsou pravdivé. „Pokud by to pravda byla, bylo by to situací, kterou tato země nezažila,“ řekl. Mluvil o obchodování s bezpečnostní země.



Zařazení nového bodu Sněmovna podpořila velkou většinou hlasů. Zpochybnil je předseda KSČM Vojtěch Filip, který pokládá za podivné, že by se Sněmovna měla řídit novinářskými články.