Sněmovna by podle Faltýnka měla změnit jednací řád. Poslanci prý řeční dlouho

Praha Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek by chtěl od příštího volebního období změnit jednací řád Sněmovny a omezit řečnickou dobu poslanců. Na úterní tiskové konferenci před zahájením schůze Sněmovny uvedl, že Česko je jednou z mála zemí, která nemá dobu projevů v dolní komoře žádným způsobem omezenou.

O možné spolupráci na změně jednacího řádu Faltýnek v pondělí hovořil se šéfem pirátských poslanců Jakubem Michálkem.



Faltýnek v úterý reagoval na vyjádření některých opozičních poslanců, podle kterých je v rozporu s právy poslanců, že Sněmovna bude ve středu hlasovat o vládním návrhu, který především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků i zdanění hazardu, před ukončením rozpravy. Koalice stanovila určitý termín hlasování v reakci na dlouhou debatu vyplněnou kritickými projevy opozičních zákonodárců.

„My rozumíme tomu, že obstrukce je legitimní nástroj opozice, ale je rozdíl mezi obstrukcí a destrukcí. Domníváme se, že se to dostává do fáze destrukce,“ řekl Faltýnek. „Možná by bylo dobře pro příští volební období změnit zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jsme jedna z mála zemí, která nemá žádným způsobem omezenou řečnickou dobu,“ poznamenal.

Podle něj například v Německu, Rakousku či Francii omezena doba je. V Německu jsou časové kvóty určeny výsledkem voleb, řekl šéf poslanců ANO. Úpravy sněmovního jednacího řádu navrhoval dříve také předseda Sněmovny a místopředseda ANO Radek Vondráček, jeho snahy ale v dolní komoře neuspěly.

„Nebyla vůle dalších subjektů k této debatě. Dneska už je vůle některých subjektů, třeba Pirátů. Včera (v pondělí) jsem seděl s panem Michálkem a dohodli jsme se, že se pokusíme společně začít pracovat na změně jednacího řádu,“ uvedl Faltýnek. V pirátské evidenci schůzek je setkání Michálka s Faltýnkem zaznamenáno, o novele zákona o jednacím řádu se ale v příspěvku nepíše.

„Máme minimálně rok a půl na přípravu novely. Věřím tomu, že se zapojí všechny subjekty ve Sněmovně a podíváme se do zahraničí, jak to funguje. Třeba na Slovensku je znovelizovaný jednací řád a ve třetím čtení se pouze hlasuje,“ poznamenal Faltýnek.