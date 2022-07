Poslanci mají jednat o poskytování informací z dálkových odečtů tepla a vody

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Údaje jim bude možné poskytovat například po internetu po zadání hesla a aktualizovat se budou tak často, jak to zařízení umožní.

Sněmovna se má věnovat také novele služebního zákona, která ruší funkce odborných náměstků na ministerstvech.

Nově by byli výhradně náměstci političtí. Ministr by jich mohl mít víc než dva, jako je tomu ze zákona nyní. Další změny by se měly týkat například zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě.

„S vládní koalici se shodujeme na tom, že je potřebná novela služebního zákona,“ řekla šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. Hnutí ale předložilo velké množství pozměňovacích návrhů a podle toho, jak s nimi dopadne, se rozhodne, jak se postaví k zákonu.

Poslanci by se měli zabývat i novelou zákona o svobodném přístupu k informacím. Zavádí povinnost poskytovat informace o výši platů a odměn vysokých státních úředníků. Údaje by podle zákona by měly poskytovat také nově vymezené veřejné podniky.