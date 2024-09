Poslanci budou rozhodovat o Dni samizdatu i základním registru obyvatel

Podle Sněmovny by měl Den samizdatu připadat na 12. října a připomínal by vydávání tiskovin vlastním nákladem v totalitních režimech. Sněmovna schválila 12. říjen na památku 92 českých a slovenských vydavatelů samizdatů, kteří protestovali proti uvěznění křesťanského aktivisty Ivana Polanského.

Senátoři Hana Kordová Marvanová a Jiří Růžička však upozorňovali a přesvědčili většinu kolegů v horní komoře parlamentu, že by to mohlo být spojováno se snahou glorifikovat představitele klerofašistického Slovenského státu Jozefa Tisa a Andreje Hlinku.

Argumentovali publicistikou Polanského týkající se počínání slovenského klerofašistického režimu za druhé světové války. Režim v čele s Jozefem Tisem úzce spolupracoval s nacistickým Německem na deportaci Židů do vyhlazovacích táborů a dokonce za to nacistům platil.

Senát, který návrh poslanců vrátil, chce, aby místo 12. října byl památným dnem 27. duben. Toho dne v roce 1978 byl založen Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který se zastával těch, kdo byli stíháni kvůli šíření samizdatu. Senát také navrhl, aby 24. června byl v kalendáři uveden Den památky obcí a sídel vyhlazených během nacistické okupace Československa.

Základní registr obyvatel a základní registr osob, tedy podnikatelů, institucí a firem, by měla podle Senátu spravovat Digitální a informační agentura ne od října letošního roku, ale až od listopadu. Tyto registry nyní spravuje ministerstvo vnitra a Český statistický úřad. Senát navrhl změnu kvůli opravě účinnosti pasáže týkající se správních poplatků.

Sněmovna by se měla zabývat také návrhy zákonů ve druhém čtení, během kterého mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy, ale zákony ještě neschvalují. Mohlo by dojít i na novelu zákona o zbraních, která by prodejcům zbraní uložila povinnost hlásit podezřelé nákupy ještě letos. Jedná se o reakci na loňskou tragickou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.