Koalice mění volbu Rady ČT. Nulová empatie k problémům občanů, říká SPD

Jednání o tom v úterý zabránili poslanci ANO a SPD předkládáním návrhů na změnu programu. Když je neprosadili, oznámila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová, že hnutí vyvolá v příštích dnech hlasování o nedůvěře vládě.

Koalice chce zapojit do volby členů rad Senát, který má nově obsazovat třetinu míst, což opozice odmítá.

Počet členů Rady ČT se má podle vládního návrhu zvýšit z 15 na 18. Dvanáct radních mají volit poslanci a šest Senát. Do Rady Českého rozhlasu by Senát nově vybíral tři členy, zůstala by devítičlenná.

„Posiluje to odolnost veřejnoprávních médií. Nebude možné odvolat Radu České televize a Radu Českého rozhlasu jako celek,“ řekl ministr kultury Martin Baxa z ODS.

V Senátu, který má být zapojen do volby členů rad veřejnoprávních médií, nemá SPD ani jednoho zástupce a ANO má jen zanedbatelnou sílu.

Návrhy na členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu mají nově podávat nově organizace, které existují aspoň deset let a představují kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. To má eliminovat návrhy od jen účelově založených sdružení.

Odvolání ředitelů jen kvalifikovanou většinou

Z jednání volebního výboru ale vyplynulo, že koalice by mohla spolu s ANO prosadit zachování kvalifikované většiny hlasů v radách pro odvolání generálních ředitelů ČT a ČRo.

Nyní platí tato dvoutřetinová většina i pro jejich zvolení. Vládní novela přitom předpokládá, že by pro volbu nebo odvolání stačila prostá většina, tedy nadpoloviční většina hlasů všech radních.