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Poslanci budou pokračovat v jednání před hlasováním o nedůvěře Babišově vládě

  7:08aktualizováno  8:30
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Druhým dnem bude ve středu pokračovat schůze Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Pár dnů před komunálními a senátními volbami mimořádnou schůzi s hlasováním o vládě vyvolala opozice, která ale nemá sílu Babišův kabinet svrhnout, disponuje totiž jen hlasy 92 z 200 poslanců. K povalení vlády je ale třeba nejméně 101 hlasů.

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Babiš si tak je jistý, že snaha opozice vyjádřit nedůvěru vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude marná. „Výsledek se dá očekávat,“ řekl v úterý.

„Tahle země není a nebude Babišistán,“ prohlásil šéf ODS Martin Kupka, když zdůvodňoval, proč opozice mimořádnou schůzi iniciovala. Důvodem jsou podle Kupky rozpočtový Armagedon, Babišův střet zájmů a útoky vládní koalice na soudy, neziskový sektor i na veřejnoprávní média.

Po něm se ale v první den mimořádné schůze u řečnického pultíku střídali už jen politici vládní koalice. Kromě Babiše ještě osm dalších členů vlády a šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

Ve středu by se ke slovu měla více dostat i opozice. Nejprve řečníci s přednostním právem a zájem vystoupit má ještě dalších 53 poslanců. Zda se poslanci ve středu dostanou k hlasování, není jisté. Už v úterý někteří připouštěli, že jednat a hlasovat o vládě bude Sněmovna až ve čtvrtek.

Hlasování o nedůvěře vládě vyvolala opozice letos už podruhé. Jejímu pokusu vláda odolala počátkem února, jen dvacet dnů poté, co získala důvěru od 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě.

Žádný z poslanců vládní koalice ani nyní nenaznačil, že by se mohl přidat k opozici a hlasovat s ní proti vládě Andreje Babiše.

Andrej Babiš (ANO) během jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry Andreji Babišovi. (29. září 2026)
Jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry Andreji Babišovi. (29. září 2026)
Alena Schillerová (ANO) během mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry Andreji Babišovi. (29. září 2026)
Miroslav Ševčík (SPD) a Andrej Babiš (ANO) během jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry Andreji Babišovi. (29. září 2026)
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