Když projde osekání náročných profesí, váhal by lidovec s podporou reformy

Tito lidé – například některé zdravotní sestry, skláři či pracovníci v sociálních službách – mají podle dohody lídrů koaličních stran přijít o možnost odejít do předčasného nekráceného důchodu.

Důvod, proč Jurečka mlčel, je ten, že všichni poslanci KDU-ČSL pro omezení počtu náročných profesí kvůli důchodové reformě hlasovat nebudou, i když koalice tento týden naznačovala, že se na tom už domluvila.

„Osekání náročných profesí určitě nepodpořím. Já se s těmi lidmi setkávám jako lékař, ortoped,“ řekl iDNES.cz poslanec KDU-ČSL, šéf výboru pro sociální politiku, Vít Kaňkovský. Podobný názor má podle více poslanců KDU-ČSL, nikoho ale jmenovat nechtěl

Kaňkovský řekl, že nyní váhá, zda podpoří celou reformu, pokud projde pozměňovací návrh, který předložili šéfové poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob a ODS Marek Benda a který se týká právě náročných profesí. Problém s s tím mají podle informace iDNES.cz hlavně někteří poslanci z výboru pro sociální politiku, kteří tento pozměňovací návrh už ve výboru odmítli.

Jasněji bude podle poslance Kaňkovského příští týden ve středu podle výsledku jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou z ODS.

Od Jurečky chtěly jasné vyjádření, co udělají lidovci, Schillerová i Richterová. Neodpověděl

Od ministra a bývalého šéfa lidovců Jurečky chtěly v pátek ve Sněmovně jasné vyjádření, co udělají lidovci, šéfka poslanců ANO Alena Schillerová a místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová.

„Týká se to 127 tisíc lidí. Návrh ODS a TOP 09 to brutálně osekává,“ řekla Richterová. Její Piráti byli u toho, když se bývalá pětikoalice a pak i vláda po dohodě s odbory shodla na původním, širším seznamu náročných profesí.

„Pojďte nám říci, jak bude KDU-ČSL hlasovat o klíčových pozměňovacích návrzích,“ vybízela Jurečku marně Schillerová. Ministr několikrát vystoupil, ale odpovědi na tuto otázku se pečlivě vyhýbal

„Já mám informace od předsedů klubů. V úterý prezentovali veřejnosti, že ta dohoda je,“ řekl pouze ve čtvrtek novinářům ve Sněmovně Jurečka. I při odpovědi novinářům se ale pečlivě vyhnul odpovědi, zda upravenou reformu podpoří všichni poslanci KDU-ČSL.

Osekání seznamu náročných profesí s nárokem na nekrácenou předčasnou penzi už dříve kritizoval nejen Kaňkovský, ale i jihočeský poslanec Šimon Heller. Mluvil o tom i na sjezdu KDU-ČSL, kde neúspěšně kandidoval na předsedu.

„Kde máte analýzy, jaký bude mít zvyšování důchodového věku vliv na nemocnost?“ ptala se také v pátek ve Sněmovně Jurečky poslankyně opozičního hnutí SPD Lucie Šafránková. Odpověď ani ona nedostala.

Poslanci rozhodují o postupném zvyšování věku odchodu do důchodu až na 67 let

Vládní koalice prosazuje postupné zvyšování věku odchodu do důchodu až na 67 let, což má být strop. Nejdříve v tomto věku by do něj měli jít všichni, kdo se narodili v roce 1989 nebo později. ANO i SPD s tím kategoricky nesouhlasí.

„Důchodovou reformu, ať chceme nebo nechceme, udělat musíme a nejde to už odkládat dál,“ obhajoval návrh Jurečka. Mluvil i o tom, že se současných penzistů nedotkne.

Zmínil, že minimální výše důchodu nebude moci klesnout pod pětinu průměrné mzdy či to, že manželé budou moci mít společný vyměřovací základ pro stanovení důchodu. „Nemít alternativu a říkat – my to změníme - je mlácení prázdné slámy,“ vytýkal Jurečka opozici, která kritizuje vládní návrh.

„To není žádná reforma,“ oponoval mu šéf ANO Andrej Babiš. „To je jen zpráva pro lidi, že budou pracovat déle a za méně peněz,“ zopakoval Babiš to, co vládě vytkl už ve středu, kdy začala schůze k důchodové reformě.

Babiš prohlásil, že důchodci si zaslouží důstojnou penzi a důstojný život. A že jeho vláda pro ně vždy peníze na penze našla a že to dokáže i znovu.

Pro lidi narozené po roce 1965 vládní návrh znamená, že půjdou do penze později

Pro lidi, kteří se narodili až po roce 1965, by přijetí návrhu vlády Petra Fialy především znamenalo, že by měli jít do důchodu později.

Každý další ročník o měsíc později. Tedy lidí narození v roce 1975 ve věku 65 let a deset měsíců. Každý si to může sám pro sebe lehce spočítat.

Zároveň má být skupina lidí s nárokem na odchod do předčasné penze, aniž by jim byla krácena. Lídři stran koalice se dohodla na minimalistické variantě.

Na tom, že by měl projít pozměňovací návrh Bendy a Jakoba, aby měli nárok jen lidé pracující ve čtvrté kategorii rizika v profesích, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání ochranných pomůcek.

Vynechat z této možnosti chtějí přes 100 tisíc lidí v profesích ve třetí kategorii rizika kvůli faktorům vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem nebo celková fyzická zátěž, jde-li o zátěž při dynamické fyzické práci.

„Z údajně promyšlené reformy se tak stal trhací kalendář, na který doplatí zdravotní sestry, montážní dělníci, skláři, pracovníci v lesnictví nebo pracovníci v sociálních službách. Místo původních 130 tisíc lidí by tak dříve do důchodu kvůli náročnosti své práce mohlo jít jen něco přes 10 tisíc,“ kritizuje seškrtání seznamu náročných profesí s nárokem na nekrácenou předčasnou penzi Schillerová. Na dotaz iDNES.cz, zda ANO zkusí jednat s těmi poslanci, kteří řekli, že s osekáním náročných profesí mají problém, odvětila, že její hnutí nikoho individuálně „lanařit“ nebude.

Za směšné a za víru v pohádky označila to, že by ještě do konce volebního období mohla vláda připravit a prosadit dodatečné řešení v třetím důchodovém pilíři, které by více než stovce tisíc lidí kompenzovalo, že nebudou moci jít do předčasného důchodu, aniž by jim byl krácen.

„Hnutí ANO, bude-li mít k tomu příležitost, veškeré tyto nespravedlivé a unáhlené důchodové změny, které Fialova koalice prosazuje, podrobí kompletní revizi a z velké části zruší,“ prohlásila Schillerová.

Hlasovat o návrhu reformy se nejspíš bude až za týden v pátek, kdy je koalice připravena utnout debatu a prosadit hlasování v pevně stanovém čase.