Prominentům komunistického režimu budou sníženy důchody, prosadil Jurečka

Pod návrhem, který se má týkat zhruba tří tisíc lidí, bylo kromě Jurečky podepsáno i 13 dalších poslanců. Návrh podpořilo 84 ze 147 přítomných poslanců ze stran vládní koalice.

Je řeč devadesátiletých lidech, kritizuje návrh poslankyně ANO Peštová

Poslankyně opozičního ANO Berenika Peštová návrh rozhořčeně kritizovala. „Nejsem obhájce komunistů ani komunismu,“ prohlásila a pak dodala, že je řeč o devadesátiletých lidech.

„Pokud se k něčemu takovému mělo přistoupit, tak v roce 1990,“ řekla a ptala se Jurečky, proč s tím nepřišel už tehdy.

„V roce 1991 mi bylo deset let,“ opáčil poslankyni ministr Jurečka.

Seznamy bývalých funkcionářů by měl sestavit Ústav pro studium totalitních režimů tak, aby se změna mohla připravit v příštím roce a snížení by mohlo nastat v roce 2024.

Zdravotničtí záchranáři budou moci do penze dříve

Schválená novela zákona o důchodovém pojištění umožní, aby zdravotničtí záchranáři mohli odcházet do důchodu o pět let dříve bez jakékoli sankce.

„Systém je nastavený tak, že zhruba po odpracování dvaceti let, je to přesně ekvivalent 4 440 odpracovaných směn, bude mít nárok zdravotnický záchranář odejít do důchodu dříve. V případě těch dvaceti let bude moci ten důchod být dříve o třicet kalendářních měsíců,“ vysvětlil už dříve Jurečka.

Když bude záchranář pracovat déle, bude se mu možnost dřívějšího důchodu prodlužovat. Za každých dalších 74 odpracovaných směn o jeden měsíc. „Případně až do maximální teoretické lhůty pěti let,“ uvedl Jurečka.

Zaměstnavatel bude mít také povinnost podle vládního návrhu odvádět větší sociální pojištění. Sazba odvodů by se zaměstnavatelům u těchto pracovníků do roku 2026 postupně zvyšovala z 21,5 na 26,5 procenta.